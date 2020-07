„Bares für Rares“: Oma geschockt, als sie vom Beruf des Enkels erfährt – „Du arbeitest doch nicht...“

Es ist nicht häufig, aber es kommt vor. Ab und an bekommt „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter gleich doppelten Besuch. So auch in dieser Folge, da hatte Oma Renate Mindach nämlich ihren 18-jährigen Enkel Roman zur Verstärkung mit zu „Bares für Rares“ genommen.

bei „Bares für Rares“ wollte sie einen Ring und eine Uhr verkaufen. Den Schmuck hatte sie zum zehnjährigen Hochzeitstag von ihrem Mann bekommen.

„Bares für Rares“: Wusste Oma nichts vom Job des Enkels?

Das Geld will die „Bares für Rares“-Kandidatin bei erfolgreichem Verkauf mit Roman teilen. Schließlich hat der gerade seinen Führerschein gemacht und braucht noch ein entsprechendes Fahrzeug. Dabei verdient der 18-Jährige doch schon sein eigenes Geld.

Als Horst Lichter die beiden Leverkusener empfängt, fragt er Roman nach kurzer Zeit: „Bist du denn schon am arbeiten?“ Der junge Mann antwortet: „Ich arbeite im Getränkemarkt.“ Und plötzlich schaltet sich Oma Renate ein: „Du arbeitest doch nicht im Getränkemarkt! Du machst doch noch Schule. Abitur macht er jetzt.“

„Bares für Rares“: Missverständnis zwischen Oma und Enkel

Wusste die „Bares für Rares“-Verkäuferin gar nichts vom Nebenjob ihres Enkels? Horst Lichter zumindest gefällt’s. Doch für ein eigenes Auto reicht der Verdienst bei der Nebentätigkeit wohl doch nicht ganz aus.

Da muss die Expertin Heide Rezepa-Zabel her, die die Schmuckstücke auswertet.

Es handelt sich um eine Uhr voll belegt mit Diamanten – die Expertin schätzt circa 140 Steine mit 2,5 bis 3 Karat insgesamt. Darüber hinaus besteht die Uhr aus Linien, die aus Saphiren zusammengesetzt sind. Auch der Ring besticht durch zwei Diamanten und einen Saphir.

Diese Schmuckstücke sollen einen neuen Besitzer finden. Foto: Screenshot ZDF

„Bares für Rares“: So viel Geld will Verkäuferin für Schmuckstücke

Renates Preiswunsch bei „Bares für Rares“: 1500 Euro. Und hier kommt die Expertin ins Spiel: Den Ring schätzt sie auf 600 Euro, die Uhr auf 2000 bis 2200 Euro. Das reicht allemal für ein Auto!

Die Frage ist nur: Sehen das die Händler genauso? Fast. Am Ende verkaufen Renate und ihr Enkel die Raritäten für 2300 Euro – happy sind sie aber allemal.

Und Romans Job im Getränkeshop, den verkraftet Renate sicher auch noch…

