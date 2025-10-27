Wichtiger Hinweis! ZDF setzt große Programmänderung durch

Achtung, TV-Zuschauer! Das ZDF krempelt sein Programm um. Ab dem 18. November 2025 ist Schluss mit SD-Ausstrahlung.

Wer noch alte Geräte hat, muss jetzt handeln. Sonst verpasst man fünf beliebte Sender. Eine aktuelle Studie zeigt: Millionen Haushalte sind betroffen.

ZDF: Alles Wichtige zur künftigen Programmumstellung

Das ZDF begründet den Schritt mit Einsparungen. „Durch das Ende der doppelten Ausstrahlung in SD und in HD senkt das ZDF die Kosten“, heißt es in der Erklärung des Senders auf der eigenen Webseite.

Die parallele Übertragung kostet den Sender jährlich viel Geld. Fünf Programme sind betroffen: ZDF, ZDFinfo, ZDFneo, 3sat und KIKA. Das Hauptprogramm und die Spartensender werden nur noch in HD verfügbar sein. Auch die Gemeinschaftsprogramme 3sat und KiKA sind betroffen.

Der Sender setzt auf HD

„Nahezu alle Haushalte in Deutschland“ können HD empfangen, so der Sender nach Informationen der „HNA“. Doch der ASTRA TV-Monitor zeigt ein anderes Bild. Rund 2,5 Millionen Haushalte empfangen noch kein HD-TV. Für diese Zuschauer heißt es: Umrüsten oder auf das Programm verzichten.

Das ZDF will mit der Abschaltung Kosten sparen. Der Sender rechtfertigt sich mit dem sparsamen Umgang von Gebührengeldern. Zuschauer mit älteren Geräten müssen sich jetzt informieren. Sonst wird der TV-Abend ab dem 18. November 2025 zum Ärgernis.