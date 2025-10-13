Stichwort Mental Health – ZDF, 3sat & arte machen’s vor! Warum wir umdenken sollten

Ob beim Fernsehschauen, beim Scrollen durch die aktuellen Nachrichten oder beim Gespräch mit Familienangehörigen und engen Freunden: Die aktuelle deutschlandweite Woche der Seelischen Gesundheit geht an nahezu keinem spurlos vorbei. Auch das ZDF, 3sat und arte machen aktuell mit zahlreichen unterschiedlichen Beiträgen unter dem Titel „Psychisch stark – Wege aus der Depression“ darauf aufmerksam.

Ein Schritt, der meiner Meinung nach wichtiger denn je ist. Es ist endlich Zeit und tut gut, „Tabus“ zu brechen und offen über diese Themen zu sprechen. So schafft man Akzeptanz und sendet wichtige Signale für andere Erkrankte und Betroffene.

Ein Kommentar.

ZDF: Seelische Gesundheit ist genauso wichtig wie die körperliche Gesundheit

Mentale Gesundheit ist der Schlüssel für ein ausgeglichenes und erfüllendes Privat- und Berufsleben. Daher finde ich, dass wir diesem Thema in den Nachrichten im TV, Radio und auch online viel mehr Aufmerksamkeit widmen sollten.

ZDF, 3sat und arte schaffen durch die unterschiedlichen Formate etwas ganz Besonderes: Sie vereinen medizinisches Fachwissen mit den authentischen und nahen Porträts von depressiven Menschen und ihren Betroffenen – und das auf eine einfühlsame Art und Weise. Ich finde es so wertvoll, dass Erkrankte sehen können, dass sie nicht alleine mit ihrem Schicksal sind. Es entsteht ein Gemeinschaftsgefühl und ein Impuls für andere, sich Hilfe zu suchen und darüber zu sprechen.

Zudem muss man sich nicht schämen. Mentale Gesundheit sollte genauso ernst genommen werden wie körperliche. Außerdem sollten beide in unserer Bevölkerung gleichgestellt sein. Nahezu jeder von uns durchlebt irgendwann dunkle, traurige Phasen. In solchen Momenten ist es unglaublich wichtig, Unterstützung, wärmende Worte und echte Hilfe zu erfahren. Alleine schafft man es oft nicht aus diesem Tal.

Der Journalismus ist gefordert

Genau deshalb trägt der Journalismus eine bedeutende Verantwortung: Er sollte solche Themen in Zukunft sichtbarer machen. Nun sind wir als Medienschaffende in der Verantwortung. Danke ZDF, 3sat und arte, dass ihr sie in den Fokus rückt! Ist es nun der Anfang von etwas Großem?

Die einzelnen Ausgaben sind übrigens in der ZDF-Mediathek verfügbar.

Wer unter Depressionen leidet oder jemanden kennt, der daran leidet, kann sich beim „Info-Telefon Depression“ helfen lassen. Die Hotline ist erreichbar unter der kostenlosen Telefonnummer 0800/33 44 533 (Mo / Di / Do 13-17 Uhr, Mi / Fr 8.30-12.30 Uhr). Weitere Infos und Hilfsangebote bietet die Deutsche Depressionshilfe im Internet auf https://www.deutsche-depressionshilfe.de/depression-infos-und-hilfe