Yvonne Woelke privat: Sie streitet Affäre mit Peter Klein bis heute ab – „Krankhafte Eifersucht“

Yvonne Woelke ist als Schauspielerin, Model und Moderatorin tätig. Wirklich bekannt ist Yvonne Woelke jedoch für ihre angebliche „Dschungelcamp“-Affäre und die nachfolgende Beziehung zu Peter Klein geworden. Kein Wunder, dass die Schauspielerin seit dem im Reality-TV immer gefragter wird. Aber was ist privat wirklich zwischen Yvonne Woelke und Peter Klein gelaufen?

Schon beim „Promi-Büßen“ auf ProSieben sollte Yvonne Woelke reinen Tisch um ihre Beziehung zu Peter Klein machen. Ein richtiges Eingeständnis hatte es aber nicht gegeben. In der dritten Staffel von „Promis unter Palmen“ treffen Yvonne Woelke und Iris Klein bei Sat1 nun aufeinander. Welche privaten Details du unbedingt über Yvonne Woelke wissen solltest, verraten wir dir.

Yvonne Woelke früher: Aus welchen Serien kennt man die Schauspielerin?

Die Schauspielerin Yvonne Woelke wurde am 18. November 1979 in Ost-Berlin geboren. Gemeinsam mit ihrer Familie, darunter auch ihre Schwester, flüchtete Yvonne Woelke aus der DDR und kam kurz darauf in einem Flüchtlingsheim unter. Schon in ihrer Kindheit wurde klar, in welche Richtung es für Yvonne Woelke karrieremäßig gehen sollte, als sie begann im Schultheater mitzuspielen. Im September 1998 wurde Yvonne Woelke zur Siegerin der Miss-Germany-Wahlen. Nach dem Abitur machte Yvonne Woelke privat einen Lehrgang zur Webdesignerin, setzte ihre Leidenschaft der Schauspielerei aber weiterhin fort. Ein berufsbegleitendes Studium in Schauspiel und Gesang machte Yvonne Woelke von 1999 bis 2003 an der REDUTA Berlin. Schon 2003 erhielt die Schauspielerin ihre erste Hauptrolle im Thriller „Bad End“, danach spielte sie bei einigen DVD-Produktionen mit.

Nebenrollen und Gastauftritte erhielt Yvonne Woelke in den Serien „Pastewka“, „Tatort“, „Alarm für Cobra 11“, „Verbotene Liebe“ und „Unter Uns“. Wirklich große Erfolge sind mit Yvonne Woelkes Karriere als Schauspielerin in Film und Fernsehen aber nicht verbunden. Im Jahr 2003 war sie als Moderatorin bei der Gamescom im Einsatz. Von 2004 bis 2009 war Yvonne Woelke unter der Regie von Peter Mussbach als Schauspielerin im Theater in Berlin, Paris und Tokyo in kleinen Nebenrollen aktiv. Seit dem Jahr 2009 ist Yvonne Woelke staatlich geprüfte Diplom-Marketing und Kommunikationswirtin. Mittlerweile führt Yvonne Woelke privat ein Unternehmen für Kryotherapie in Berlin. So richtig in Fahrt gekommen ist ihre Karriere im TV erst durch den Skandal um Iris und Peter Klein.

Yvonne Woelke privat: SO kam sie mit Peter Klein zusammen

Was hat es mit der Beziehung von Peter Klein und Yvonne Woelke auf sich? Foto: IMAGO/Future Image

Privat heiratete Yvonne Woelke im Jahr 2017 den Hamburger Unternehmer Stephan K., über den nicht viel bekannt ist. Im Jahr 2023 flog Yvonne Woelke als Dschungelcamp-Begleitung von Djamila Rowe nach Australien ins Hotel Versace – genauso wie Peter Klein, der als Begleitung für Lucas Cordalis anreiste. Eigentlich war Peter Klein zu diesem Zeitpunkt noch mit Iris Klein, der Mutter von Daniela Katzenberger, verheiratet. Doch noch während der Live-Ausstrahlung von „Ich bin ein Star – Holt mich hier aus!“ machten erste Gerüchte um eine heimliche Affäre von Yvonne Woelke und Peter Klein die Runde. Iris Klein selbst teilte über Social Media die Vermutung, dass ihr Ehemann sie mit Yvonne Woelke betrügen würde. Obwohl Peter Klein und Yvonne Woelke eine Affäre bestritten, kam es zur Trennung von Iris und Peter Klein. Iris machte laut „Bild“ später sogar eine private SMS von Peter Klein an Yvonne Woelke öffentlich, in der stand, er wolle wieder ihren Körper spüren. In diversen Interviews stellte Yvonne Woelke jedoch klar, während des „Dschungelcamps“ keinen Sex mit Peter Klein gehabt zu haben.

Wie „web.de“ schreibt, soll Peter Klein seiner Iris jedoch auch gestanden haben, in Yvonne Woelke verliebt zu sein. Währenddessen bekräftigte Yvonne Woelke immer wieder, von Peter Klein nicht mehr als Freundschaft zu wollen. Bei RTL-Exklusiv meinte Schauspielerin und Moderatorin Yvonne Woelke: „Wir hatten nie eine Affäre, wir haben nie etwas miteinander gehabt. Wenn er sie betrogen hat, dann nicht mit mir. Ich war da nicht dabei.“ Stattdessen warf sie Iris Klein eine „krankhafte Eifersucht“ vor, wegen der ihre Ehe zu Peter Klein in die Brüche gegangen sei. Doch auch ihre eigene Beziehung hatte wegen der Gerüchte gelitten – die Ehe von Stephan und Yvonne Woelke fand nach sieben Jahren privat im Jahr 2024 ihr Ende. Im November 2024 erfolgte die offizielle Scheidung von Peter und Iris Klein – nur eine Woche später folgte die Nachricht: Yvonne Woelke und Peter Klein machten ihre Beziehung öffentlich.

Peter Klein und Yvonne Woelke: Hat das Paar gemeinsame Kinder geplant?

Schon vor ihrer offiziellen Beziehung wahren Peter Klein und Yvonne Woelke im Jahr 2023 als Team und gute Freunde bei „Wettkampf in 4 Wänden“ zu sehen, wo sie den zweiten Platz belegten. Im Wettkampf-Finale schenkte Peter Klein ein funkelndes Glitzerarmband und sagte: „Ich habe Yvonne mein Herz schon sehr lange geschenkt – mein Herz gehört ihr.“ Als offizielles Paar nahmen Peter Klein und Yvonne Woelke dann bei „Forsthaus Rampensau“ teil, wo sie den Sieg abräumten. Zusammen lebt das Paar in Hamburg und Berlin. Doch wie steht es um die Beziehung?

Ihre Nähe zu Peter Klein während des Dschungelcamps rechtfertigte Yvonne Woelke gegenüber „Stern“ damals folgendermaßen: In ihrer Beziehung mit Ehemann Stephan gäbe es einen unerfüllten Kinderwunsch. Da Peter Klein Erfahrungen mit Adoptionen habe, hätte sie sich von ihm einen Rat eingeholt. Privat habe Yvonne Woelke sogar eine Klinik aufgesucht und einen Eingriff an der Gebärmutter vornehmen lassen. Aufgrund ihres Alters von 46 Jahren hat Yvonne Woelke mittlerweile jedoch mit dem Kinderwunsch abgeschlossen, wie „Bunte“ schreibt. Das Paar scheint zu zweit ein glückliches Leben zu führen.

