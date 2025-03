Yasin Mohamed: „Mit acht Frauen hier hatte ich schon was!“

Yasin Mohamed (33) mischt wieder die TV-Landschaft auf! In der Amazon-Show „The 50“ ist er bereits zum zweiten Mal dabei. Dabei kämpfen deutsche Reality-Größen um stolze 50.000 Euro – und Yasin ist einer von ihnen. Doch bevor er das große Geld in den Händen hält, trifft er auf alte Bekanntschaften. Und das sorgt für ordentlich Wirbel!

Jenny Elvers (52) lacht zu Beginn der ersten Folge: „Ich find’s herrlich. Yasin hat bestimmt hier 20 Mädels, mit denen er schon mal im Bett war.“ Knapp daneben ist auch vorbei. Yasin selbst bestätigt: „Es sind acht Frauen hier, mit denen ich schon mal was hatte.“ Während der Dreharbeiten letztes Jahr kam Yasin Jenny Elvers näher. Jetzt umarmen sie sich direkt beim Wiedersehen. Lodern etwa alte Flammen wieder auf?

Yasin Mohamed kehrt zu „The 50“ zurück

Yasins Dating-Historie ist so aufregend, als hätte ein Telenovela-Drehbuchautor sie persönlich geschrieben. 2022 war Yasin mit Paulina Ljubas (28) liiert. Nach der Trennung trafen sie sich bei „Ex on the Beach“ wieder. Heute ist Paulina glücklich mit Tommy Pedroni (29). Yasin hat offenbar weiter die Augen offengehalten. Ende 2023 flirtete er mit Yeliz Koc (31).

+++ Yasin Mohamed: So viel Geld geht ihm jetzt durch die Lappen +++

Instagram-Fotos zeigten sie oft zusammen, aber eine Beziehung wurde nie bestätigt. Anfang 2023 gab es Gerüchte um Christina Dimitriou (33). Händchenhaltend gesehen, aber offiziell? Nie bestätigt. DSDS-Star und Ex von Mike Heiter Laura Morante (34) outet sich als Teil der „Acht“. Doch wer auf mehr Infos hofft, der wird enttäuscht. Was bleibt? Noch drei weitere Damen auf Yasins streng geheimer Liste.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob Georgina Fleur (34) dazuzählt, mit der er später in der Show knutscht? „Ich bitte um Verständnis, dass ich mich öffentlich nicht dazu äußern werde“, erklärt er gegenüber „Bild“. Schließlich heißt es: Ein Gentleman genießt und schweigt.

Über sein TV-Comeback sagt er: „Ich freue mich sehr, die Menschen in ,The 50‘ wieder unterhalten zu dürfen und bin äußerst dankbar für das große Vertrauen und die immense Unterstützung meiner Community.“ Yasin weiter: „Realityfans zu unterhalten ist gleichzeitig mein Beruf und meine Leidenschaft.“