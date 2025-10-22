Reality-Star Yasin Mohamed nach Horror-Crash: „Ich habe mir Hilfe geholt“

Lange war es ruhig um Yasin Mohamed (32). Nach wochenlanger Stille kehrte der Reality-Star ausgerechnet beim großen Box-Spektakel „Fame Fighting 3“ am Samstag (18. Oktober) zurück. Doch statt im Ring steht der ehemalige „Temptation Island“-Kandidat diesmal nur daneben. Sonnenbrille, schwarzes Outfit, zurückgegelte Haare – Yasin lächelt in gewohnter Manier für die Kameras. Fast so, als wäre alles beim Alten, aber der Schein trügt.

Hinter Yasin liegt eine harte Zeit. Im August war der TV-Star gemeinsam mit seinem Freund Gigi Birofio in einen Horror-Crash auf der A81 verwickelt. Die beiden waren auf dem Weg zu einem Club-Auftritt, als die lilafarbene Corvette plötzlich außer Kontrolle geriet. Wie durch ein Wunder blieben beide unverletzt.

Yasin Mohamed packt aus

Im „Bild“-Interview erzählt Yasin jetzt offen: „So was holt dich auf den Boden der Tatsachen zurück. Man lernt das Leben noch mal ganz anders zu schätzen. Gesundheitlich ist zum Glück alles okay, aber beim Autofahren habe ich immer noch Angst. Ich denke oft, der Wagen könnte wieder ausbrechen.“

+++ Auch interessant: Yasin Mohamed: „Mit acht Frauen hier hatte ich schon was!“ +++

Nach dem Unfall zog er sich komplett aus der Öffentlichkeit zurück. Keine Postings, keine Stories, keine Auftritte. Jetzt gibt er zu: „Ich habe mir Hilfe geholt, gehe in Therapie. Ohne das wüsste ich gar nicht, wie ich mit allem umgehen soll. Irgendwann muss man seine Probleme einfach angehen.“

Mehr Nachrichten haben wir für dich heute hier zusammengestellt:

Yasin konzentriert sich nun auf sich selbst: „Ich lebe mein Leben für mich. Keine Frau, kein Dating, ich brauche erst mal Ruhe.“ Und trotzdem schimmert wieder ein kleiner Funke Showbiz durch: „Da kommt noch was. Wenn alles geregelt ist“, sagt er kryptisch. Ob er vielleicht ins Dschungelcamp zieht? Yasin grinst gegenüber dem Boulevard-Blatt: „Das wäre auf jeden Fall ein Abenteuer. Aber dazu sage ich nix!“