Xavier Naidoo: Ausgerechnet ER stützt seine kruden Thesen

Das Coronavirus hat die Welt noch immer fest im Griff. Mit den strengen Maßnahmen der Regierungen weltweit kamen schnell die ersten Verschwörungstheorien zum Vorschein. Auch einige Prominente machen mit absolut absurden Thesen derzeit Schlagzeilen, unter anderem Vegan-Koch Attila Hildmann und Sänger Xavier Naidoo.

Nun springt Xavier Naidoo ein weiterer Promi zur Seite und erweckt damit den Eindruck, ebenfalls ein Anhänger kruder Theorien zu sein: Rapper Sido. Er spricht in einem Interview mit Rapper Ali Bumaye auf dessen Youtube-Kanal über Xavier Naidoo und stützt dessen fragwürdige Aussagen.

Xavier Naidoo bekommt Unterstützung von Sido

„Ist er durch oder nur verwirrt?“, will Ali Bumaye von seinem Gast wissen. „Xavier? Der ist zu tief drin“, antwortet Sido. Dass der Ex-DSDS-Juror über verschwundene Kinder rede, sei „ein großer Teil der Antwort“, macht er vage Andeutungen.

Rapper Sido mit irren Aussagen im Interview mit Ali Bumaye.

+++ Xavier Naidoo: Irre Theorien zum Coronavirus – „Böse Frau Merkel, Sie bringen unsere Alten um“ +++

Das ist Sido:

geboren am 30. November 1980 in Berlin

sein bürgerlicher Name lautet Paul Hartmut Würdig

er ist Rapper, Musikproduzent, Songwriter und Schauspieler

in der Vergangenheit machte er mehrmals wegen kontroverser Aussagen Schlagzeilen

Rapper Sido. Foto: imago images / Future Image

Dann holt Sido aus. „Xavier ist auch aus der Frankfurt-Ecke. Ich kenne einige Rapper, die mir erzählt haben, dass sie auch schon Kontakt mit so Leuten hatten und komische Fragen gestellt bekommen haben. Die haben ihnen klar gemacht, es gibt so was. Besonders in Frankfurt und der Gegend.“ Er spreche angeblich nur von Fakten, behauptet der 39-Jährige und befeuert dann auch noch die antisemitische Rothschild-Theorie. Mehr wolle er dazu nicht sagen, sonst setze man ihm noch den Aluhut auf, sagt er.

Im Interview spricht Sido von „Eliten“ und „Kinderblut trinken" und erinnert dadurch an die Verschwörungstheorie „QAnon“. Die Anhänger werfen Prominenten und Politikern vor, die Welt zu beherrschen und an einem Kinderhändlerring beteiligt zu sein. Zudem streuen sie die absurde Theorie, hochrangige Politiker in den USA würden einen Putsch planen, um die Demokratie in eine Diktatur zu führen.

Sido wittert Verschwörung

So führt Sido auch angebliche, aktuelle Beispiele an. Er habe von Kindern gehört, die „auf unerklärliche Weise verschwinden“ und führt den Vermisstenfall Maddie McCann als Beispiel auf. Das Mädchen aus England war 2007 in Portugal spurlos verschwunden und wird bis heute vermisst. Sido: „Darüber gibt es eine Doku. Die haben auch nachgeforscht, wo könnten sie sein. Und irgendwann haben sie gesagt, wir müssen hier auch an der Stelle aufhören, weil wir gehen zu tief in eine Sache rein, mit der wir lieber nichts zu tun haben wollen.“

Sido mit irren Aussagen

Dann schießt er in seiner wirren Rede gegen die Medien. Man brauche „wahrhaftige alternative Medien“, meint der Rapper und glaubt: „Die großen Medien sind unterwandert. Sie gehören alle irgendeinem reichen Typen und der wird immer dafür sorgen, dass er und seinesgleichen geschützt werden.“

Auch über die Berichterstattung in der Corona-Krise echauffiert er sich. Über die USA, die - wie Ali Bumaye erklärt - „gerade richtig gef***t“ sind, gibt Sido von sich: „Das hast du gehört. Das wissen wir nicht. Hast du es aus den richtigen Medien? Ich gucke keine Nachrichten mehr.“

In all seinen wirren Schilderungen bleibt Sido vage, macht Andeutungen und stellt irre Vermutungen an. Den Zuschauern bleibt es überlassen, die Lücken zu füllen.

Zuvor hatte Xavier Naidoo die Echtheit des Coronavirus angezweifelt und attackierte die Bundesregierung. Hier mehr dazu>>> (cs)