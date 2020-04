Das Konzert von Xavier Naidoo in Dortmund steht auf der Kippe. Und das Coronavirus hat nichts damit zu tun. (Archivbild)

Xavier Naidoo: Stadt Dortmund will Konzert platzen lassen! Oberbürgermeister macht klare Ansage – „Wir wollen ihn...“

Xavier Naidoo hat in letzter Zeit nicht gerade für positive Schlagzeilen gesorgt. Videos, in denen er gegen die Flüchtlingspolitik in Deutschland wetterte, der daraus resultierende Rauswurf aus der DSDS-Jury, irre Corona-Theorien... die Liste ist lang.

Musikalisch hingegen hat Xavier Naidoo lange nicht mehr von sich reden gemacht. Bis jetzt! Denn nach all den schlechten Nachrichten folgt nun die nächste Hiobsbotschaft: Sein Konzert im Westfalenpart in Dortmund steht auf der Kippe. Und das hat so gar nichts mit dem Coronavirus zutun.

Xavier Naidoo: Konzert in Dortmund vor dem Aus?

Xavier Naidoo ist aus der DSDS-Jury geflogen. Foto: imago images

Großveranstaltungen sind aufgrund des Coronavirus bis zum 31. August tabu. Dazu zählen natürlich auch Konzerte. Viele Stars haben deshalb ihre Konzerte in den Herbst oder Winter verlegt oder gar ins nächste Jahr. Ob die Termine fix bleiben, ist allerdings auch noch in der Schwebe, da derzeit noch niemand abschätzen kann, wie lang das Coronavirus das öffentliche Leben noch stillstehen lässt.

Nach derzeitigem Stand wäre Xavier Naidoos Konzert am 5. September allerdings noch nicht von der Regelung betroffen. Und trotzdem kann es unabhängig von Corona sein, dass sein Auftritt im Westfalenpark platzt.

Die Stadt Dortmund prüft derzeit, ob das Konzert abgesagt werden kann. Hintergrund sind die kuriosen, teils antisemitischen und rassistischen Äußerungen, mit denen Xavier Nadioo in jüngster Zeit von sich reden gemacht hat.

Das ist Xavier Naidoo:

Xavier Kurt Naidoo wurde am 2. Oktober 1971 in Mannheim geboren

Er ist ein deutscher Soul- und R&B-Sänger

Er ist Gründungsmitglied der deutschen Musikgruppe Söhne Mannheims, ehemaliger Dozent an der Popakademie Baden-Württemberg

Seine Alben sind Verkaufsschlager

Mit seinen Songs löste Xavier immer wieder Kontroversen aus

Häufig wurde dem Sänger Antisemitismus vorgeworfen

Sein Auftritt vor einer Gruppe Reichsbürgern wurde Deutschlandweit diskutiert

„Wir wollen Xavier Naidoo nicht in unserer Stadt"

Für die Stadt Dortmund ist klar: Xavier Naidoos Weltbild passt nicht zu dem der Stadt. Dortmund sei nämlich weltoffen, vielfältig und tolerant. „Wir wollen Xavier Naidoo nicht in unserer Stadt und auch nicht jene Anhänger seiner Musik, die seine Positionen teilen", betont Oberbürgermeister Ulrich Sierau.

Derzeit gebe es Gespräche mit dem Veranstalter, inwiefern eine Absage des Konzerts möglich ist und sich regeln lässt.