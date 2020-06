Xavier Naidoo: Wieder Ärger um den Sänger - SIE wollen, dass...

Rostock. Xavier Naidoo hat in den letzten Monaten für viele Negativ-Schlagzeilen gesorgt.

Zuerst tauchten Videos in den Sozialen Netzwerken auf, in denen der Sänger gegen die Flüchtlingspolitik in Deutschland wettert. Die Konsequenz: RTL warf ihn kurz vor dem Finale aus der Jury von DSDS, ersetzte ihn durch Schlagerstar Florian Silbereisen.

Kurze Zeit später machte Xavier Naidoo dann mit irren Verschwörungstheorien zum Thema Coronavirus ein weiteres Mal auf sich aufmerksam.

Xavier Naidoo (Archivbild) Foto: dpa

+++ Xavier Naidoo: Irre Theorien zum Coronavirus – „Böse Frau Merkel, Sie bringen unsere Alten um“ +++

Xavier Naidoo: Konzertabsage in Rostock?

Dass er Musiker ist, ist dabei fast in den Hintergrund gerückt. Nun der nächste Tiefschlag für Xavier Naidoo: Sein wegen Corona auf 2021 verschobenes Konzert in Rostock soll nicht stattfinden. Zumindest, wenn es nach den Fraktionen SPD und Linke/Die Partei der Bürgerschaft geht. Das berichtet die „Schweriner Volkszeitung.“

+++ „Hart aber fair“: Coronafreier Sommer? Kubicki mit deutlichen Worten – „Unser ganzes Leben ist ...“ +++

-----------------

Das ist Xavier Naidoo:

Xavier Kurt Naidoo wurde am 2. Oktober 1971 in Mannheim geboren

Er ist ein deutscher Soul- und R&B-Sänger

Er ist Gründungsmitglied der deutschen Musikgruppe Söhne Mannheims, ehemaliger Dozent an der Popakademie Baden-Württemberg

Seine Alben sind Verkaufsschlager

Mit seinen Songs löste Xavier immer wieder Kontroversen aus

Häufig wurde dem Sänger Antisemitismus vorgeworfen

Sein Auftritt vor einer Gruppe Reichsbürgern wurde Deutschlandweit diskutiert

----------------

+++ Heidi Klum: Topmodel sorgt für Entsetzen bei „America's got Talent“ +++

Linke-Politikerin: „Thema schnell ausdiskutiert“

Zwar sei die Freiheit der Kultur und Kulturschaffenden ein hohes Gut in der Demokratie, so Eva-Maria Kröger, Fraktionschefin der Linken laut „SVZ“. Seien diese aber durch rassistische, antisemitische oder homophobe Aussagen gefährdet, sei „das Thema schnell ausdiskutiert“.

Auch der Fraktionsvorsitzende der SPD, Steffen Wandschneider-Kastell stellt klar: „So einen Botschafter brauchen wir nicht.“ Naidoo interagiere schließlich mit dem Publikum und erklärt, Personen wie er stünden „dem weltoffene und multikulturellen Gesicht unserer Stadt klar entgegen“.

Xavier Naidoo Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

----------

Weitere News:

Helene Fischer: Anekdote über Schlagerkönigin macht die Runde – beim allerersten Videodreh...

Polizeiruf 110: Witziges Detail – über DIESE Szene lacht das Netz

„Bares für Rares“: Frauen wollen Gemälde verkaufen – sie ahnen nicht, wie viel es wert ist

----------

Antrag von SPD und Linke

Im Antrag von SPD und Linke heißt es laut „Nordkurier“: „Der Sänger Xavier Naidoo gehört zwar seit Jahren zu den erfolgreichsten Künstlern Deutschlands, jedoch fällt er immer wieder durch Verschwörungstheorien und kontroverse Parolen auf. Die Nähe zu Reichsbürgern und Rechtspopulisten und deren Inhalten wurde von Naidoo wiederholt gesucht und damit diesen Personen eine Plattform gegeben. Ein Auftritt Naidoos würde das Ansehen Rostocks nachhaltig schädigen und das Tor für Künstler und Bands, die noch weiter rechts stehen, öffnen.“

+++ „Frühstücksfernsehen“: Vanessa Blumhagen rechnet ab – „Ich bin entsetzt, hilflos“ +++

Die Fraktion Rostocker Bund kritisiert das geforderte Verbot laut „SVZ“ (Bezahlinhalt).

Entscheidung fällt am Mittwoch

Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen hat bislang noch keine Stellung genommen. Am Mittwoch soll eine Entscheidung fallen.

Nachdem er im März aus der Jury von DSDS rausgeworfen worden war, hatte Xavier Naidoo die Rassismus-Vorwürfe vehement zurückgewiesen. (cs)