Xavier Naidoo: Unerwartetes Outing – „Ich bin ...“

Xavier Naidoo ist einer der besten, aber auch umstrittensten Künstler in Deutschland. Immer wieder gerät der Sänger in die Kritik, er wird aber auch für seine Sangeskünste gefeiert. Jedoch galt Xavier Naidoo immer als recht verschlossen. In einem Interview sprach er aber nun ungewohnt offen.

Der Sänger wollte zwar schon immer professionell Musik machen, hatte nach der Schule zunächst aber ganz andere Pläne. Mit beinahe fatalen Folgen. Denn was Xavier Naidoo jetzt in der RTL-Doku „Absolut Xavier Naidoo“ ausplaudert, damit hätte wohl niemand gerechnet.

Xavier Naidoo überrascht Fans mit Geständnis

Der Wallstadter (bei Mannheim) mit südafrikanischen und indischen Wurzeln, feierte während der Schulzeit zwar schon erste Erfolge als Solosänger im Gospelchor, wollte aber erst anderweitig Geld verdienen und eine Lehre als Koch absolvieren. In Mannheim. Ganze acht Monate sollte er jedoch nur am Herd stehen.

„Jeden Tag mit dem Messer am Arm“

Xavier Naidoo bei seinem Konzert in Oberhausen. Foto: Dominik Göttker

„Ich bin von der Bahn hierher gelaufen, zurück mit der Bahn nach Hause. Wir haben jeden Tag gedacht, wir hören auf. Waren jeden Tag mit dem Messer am Arm und haben gesagt, wir reißen was auf, nur damit wir nicht arbeiten müssen“, so Xavier Naidoo gegenüber RTL. Eine krasse Aussage, die schließlich Konsequenzen mit sich zog. Der DSDS-Juror schmiss den Kochlöffel.

Das ist Xavier Naidoo:

Xavier Naidoo wurde am 2. Oktober 1971 in Mannheim geboren

Er ist ein deutscher Soul- und R&B-Sänger

Er ist Gründungsmitglied der deutschen Musikgruppe Söhne Mannheims

Aktuell sitzt er in der Jury bei „Deutschland sucht den Superstar“

„Dann bin ich davor, hab mich umgezogen und bin raus, hab gesagt, ich mache nur noch Musik.“ Für seine Mutter Eugene ein Schock. Sie hatte zunächst Bedenken, hatte Angst, dass er nicht über die Runden kommt. Ohne Lehre, ohne eine Geldeinnahme. Doch es sollte anders kommen.

Xavier Naidoo wurde mit Preisen überschüttet

Seine Goldquelle, die Stimme, brachte Xavier Naidoo dahin, wo er immer sein wollte: ganz nach oben. Echo, MTV Europe Music Awards, Goldene Kamera, Deutscher Fernsehpreis – seine gewonnen Trophäen renommierter Veranstaltungen passen wahrlich nicht mehr auf ein einziges Regal.

Weitere pikante und private Geheimnisse über Xavier Naidoo gibt es ab sofort bei TVnow zu sehen. Für Xaviers Fans übrigens ein Highlight. „Danke dafür. Ich hatte Gänsehaut und weinende Augen“, schreibt zum Beispiel ein Fan auf Instagram.