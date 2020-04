Xavier Naidoo: Irre Theorien zum Coronavirus – „Böse Frau Merkel, Sie bringen unsere Alten um“

Xavier Naidoo ist zurück. Nachdem es nach einigen Videos, in denen er gegen die Flüchtlingspolitik in Deutschland wetterte, etwas ruhiger um den Sänger geworden war, kommt er nun mit neuen kruden Theorien zurück.

Im Netz ist ein Video von Xavier Naidoo aufgetaucht, das den Sänger in seinem Auto zeigt. Zu Beginn des knapp vierminütigen Clips trägt der Sänger eine Atemschutzmaske, wie sie ab kommenden Montag in ganz Deutschland vorgeschrieben ist. Doch dem Sänger scheinen die Maßnahmen gegen das Coronavirus gar nicht zu gefallen. Im Gegenteil: Er zweifelt die Echtheit der Krankheit sogar an.

Xavier Naidoo mit wirren Thesen zur Coronakrise

„Also diese Dinger hier, die sind für'n Arsch. Und ich glaube, es sollte jetzt jedem klar sein, dass wir uns nicht mehr verarschen lassen sollten“, ruft Xavier seinen Zuschauern entgegen. Um dann einmal mit dem Coronavirus und der Politik abzurechnen.

„Ihr könnt uns jetzt alles erzählen. Wir tragen Mundschutz, der Kopfschmerzen verursacht. Menschen, die Lippen lesen müssen, um ihr normales Leben zu bestreiten, sind total beschnitten. Was tut ihr uns an? Sorry, ich will hier keinen Rant machen. Aber lieber Herr Spahn, lieber Herr Drosten, böse Frau Merkel... Es tut mir Leid, wir können das nicht mitmachen. Nicht nur, dass Sie unsere Wirtschaft an die Wand fahren, sie bringen unsere Alten um“, so Xavier Naidoo.

Das ist Xavier Naidoo:

Xavier Kurt Naidoo wurde am 2. Oktober 1971 in Mannheim geboren

Er ist ein deutscher Soul- und R&B-Sänger

Er ist Gründungsmitglied der deutschen Musikgruppe Söhne Mannheims, ehemaliger Dozent an der Popakademie Baden-Württemberg

Seine Alben sind Verkaufsschlager

Mit seinen Songs löste Xavier immer wieder Kontroversen aus

Häufig wurde dem Sänger Antisemitismus vorgeworfen

Sein Auftritt vor einer Gruppe Reichsbürgern wurde Deutschlandweit diskutiert

Xavier Naidoo: „Ich will es gar nicht aussprechen...“

Und das habe in seinen Augen auch einen Grund. „Wenn ich Ihnen böse wollte, dann würde ich sagen, wir wissen, Sie haben die Rentenkasse geplündert und wollen jetzt, dass so viele Rentner wie möglich... Ich will es gar nicht aussprechen. Und wir müssen so machen, als gäbe es eine tödliche Pandemie. Wir müssen diese Dinger tragen und zeigen, dass wir unser Hirn abgegeben haben. Nur damit wir nicht in den Knast gehen. Denn natürlich sind viele von uns wütend genug, sich mit der Polizei anzulegen.“

Xavier Naidoo. Foto: imago images

Er selbst glaube nicht, dass es das Coronavirus gebe. „Das macht man nicht. Bringt uns verdammt nochmal Beweise, dass das echt ist. Lasst uns wieder zu unseren Alten gehen. Meine Fresse. Manche Leute sind demenzkrank, die haben gar keine Ahnung, warum sie dieses Ding überhaupt anhaben. Man man man man man. Unfassbar.“

Doch damit nicht genug. Xavier Naidoo geht in seinen wirren Theorien so weit, dass er nun ein Gerichtsverfahren anstrebt. „Ihr bringt gerade Deutschland um. Wenn ich es nicht besser wüsste, dass sie alle verlieren werden, die das anstreben. Dann würde ich sagen: Wow, ihr habt es geschafft. Aber ihr habt gar nichts geschafft. Jetzt geht es nämlich erst richtig los. Wir wehren uns. Ich persönlich geh' vor Gericht. Mir reicht es. So geht es nicht weiter. In diesem Sinne: Viel Liebe, viel Gesundheit und Angstlosigkeit in Zeiten wie diesen.“

Experten widersprechen Naidoos Theorie

Xavier Naidoo widerspricht mit seinen kruden Theorien der Meinung vieler Experten und Politiker in diesem Land. So hatte einer der führenden Virologen des Landes, Gérard Krause, am Mittwochabend in der Talkshow von Markus Lanz betont, dass eine Maske durchaus sinnvoll sei, da sie die Streuung der Viren abdämpfe und reduziere. >> Hier mehr dazu lesen.