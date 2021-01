Xavier Naidoo soll Konzert in NRW spielen: Jetzt kommt DAS raus

Endlich mal wieder ein großes Konzert in NRW. Das ist ja grundsätzlich in der Corona-Zeit erst einmal eine tolle Nachricht. Der Künstler, der auftreten soll, sorgt nun jedoch für Diskussionen. Es ist niemand geringeres als Xavier Naidoo.

Der war in der Vergangenheit mehr durch seine abstrusen Thesen, seinen Auftritt auf einer Reichsbürger-Demo und seinen Rauswurf aus der „DSDS“-Jury in die Schlagzeilen geraten als durch seine Musik. Drum wird das Konzert von Xavier Naidoo, das am 4. Juni im Mönchengladbacher Hockeypark stattfinden soll, nun zu eine heftigem Diskussionsthema.

Xavier Naidoo: Sein Konzert in NRW ruft Proteste hervor

Denn jetzt kommt raus, dass einige Bands, die beim sogenannten „Corinna Festival“ zwei Tage später ebenfalls im Hockey Park auftreten sollten, ihre Gigs bereits abgesagt haben.

Das ist Xavier Naidoo:

Xavier Naidoo wurde am 2. Oktober 1971 in Mannheim geboren

Er ist ein deutscher Soul- und R&B-Sänger

Er ist Gründungsmitglied der deutschen Musikgruppe Söhne Mannheims

Xavier Naidoo wird eine Nähe zur Reichsbürger-Bewegung nachgesagt

Vor wenigen Tagen erschien sein neues Lied „Bild von dir“

Es ist bei Youtube anzusehen

Bei Telegram veröffentlichte Xavier Naidoo krude Nachrichten

Aus Protest gegen Xavier Naidoo. Gegenüber dem „WDR“ sagte Marius Spürkmann, der mit seiner Band „All Aboard“ auftreten sollte: „Wir als Band All Aboard haben uns dazu entschlossen, von unserem Auftritt im Sparkassenpark zurückzutreten, weil wir nicht die Bühne mit Verschwörungstheoretikern und Menschenfeinden wie Xavier Naidoo teilen wollen und sich das unserer Meinung auch jeglicher Diskussion entbehrt, so jemandem eine Plattform zu geben.“

Xavier Naidoo-Konzert wird nicht abgesagt

Auch die Mönchengladbacher Band „Birk“ habe ihre Teilnahme bereits gecancelt, so der „WDR“. Ob sie damit eine Absage des „Xavier Naidoo“-Konzertes erzwingen können, ist jedoch fraglich.

So erklärte Veranstalter Michael Hilgers bereits gegenüber dem „WDR“, dass man sich zwar von den Aussagen Xavier Naidoos distanziere, es für eine Absage aber keine rechtliche Grundlage gebe.

Zuletzt wurde nicht nur Xavier Naidoo von RTL rausgeworfen. Auch andere Stars mussten gehen.