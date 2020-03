Xavier Naidoo: Nach entsetzlichem Video – DSDS-Juror mit absurder Erklärung

Mit einem kryptischen Video hat Xavier Naidoo für Aufmerksamkeit gesorgt. Am Dienstagabend tauchte ein Clip von Xavier Naido plötzlich auf Twitter auf – mittlerweile hat der Künstler mit einer absurden Erklärung Stellung genommen.

Xavier Naidoo singt in dem schockierenden Video, dass „fast jeden Tag ein Mord geschieht, bei dem der Gast dem Gastgeber ein Leben stiehlt“. Er beginnt mit dem Satz: „Ihr seid verloren, ihr macht nicht mal den Mund für euch auf“.

Xavier Naidoo: Irritierendes Video aufgetaucht

Hier ist das offenbar selbst aufgenommene Video zu sehen:

Naidoo singt von einer Gefahr durch Flüchtlinge. Und: „Weit und breit ist hier kein Mann, der dieses Land noch retten kann. Hauptsache es ist politisch korrekt, auch wenn ihr daran verreckt.“

Xavier Naidoo. Foto: imago images / Manfred Segerer

Zum Ende droht der DSDS-Juror: „Dann muss ich harte Worte wählen, denn keiner darf meine Leute quälen. Wenn doch, der kriegt’s mit mir zu tun.“ Rechte Organisationen feiern den 48-Jährigen bereits für die Zeilen im Netz.

1. Wir distanzieren uns von jeglicher Form von Rassismus

2. Auch wir sind irritiert von dem aufgetauchten Video

3. Wir erwarten klare Antworten von Xavier

Schockierender Song Teil von neuem Album?

Während Xavier Naidoo bereits für oben erwähnten Clip öffentlich hart kritisiert wird, ist ein weiterer Musik-Part ins Internet gelangt.

In dem weiteren Clip richtet sich der Künstler scheinbar an Menschen mit „Wir sind mehr“-Plakaten: „Doch in Wahrheit seid Ihr einfach nur peinlich und deutschlandfeindlich, denn Ihr seid leer.“

Das Video stammt von einem Telegram-Chat, wurde von einem Nutzer namens „Xavier N.“ verschickt. Außerdem kündigt „Xavier N.“ an, dass der Songausschnitt zu seinem neuem Album „Hin und weg 2“ gehört. Das Album werde „heftig und sehr patriotisch“.

Video und Chat veröffentlichte der Investigativ-Journalist Lars Wienand auf Twitter:

Gepostet wurde es in einer Telegramm-Gruppe von einem “Xavier N.”, über dessen Echtheit die Nutzer diskutieren. Xavier N. postet dort auch: pic.twitter.com/gvNBBDfGGK — Lars Wienand (@LarsWienand) March 11, 2020

Ob es sich bei dem Nutzer „Xavier N.“ tatsächlich um Xavier Naidoo persönlich handelt, ist nicht erwiesen.

So reagiert Xavier Naidoo auf die Vorwürfe

Klar ist dagegen: Die Videos von Xavier Naidoo sind echt, wie er selbst auf Facebook mit einer persönlichen Erklärung bestätigte – und gleichzeitig die Vorwürfe dementierte.

„Xavier Naidoo hat ganz entscheiden Vorwürfe wegen eines in den Sozialen Medien zirkulierenden Kurz-Videos mit einem Text aus dem Jahr 2018 zurückgewiesen.“

Weiter beteuert er: „Ich setze mich seit Jahren aus tiefster Überzeugung gegen Ausgrenzung und Rassenhass ein. Liebe und Respekt sind der einzige Weg für ein gesellschaftliches Miteinander.“

Gegen Ende schreibt Naidoo: „Auch meine Familie kam als Gast nach Deutschland und hat sich natürlich an Recht und Moralvorstellungen des Gastgebers gehalten. Diese Selbstverständlichkeit sollte für alle gelten - auch wenn nur ein sehr kleiner Teil dies missverstanden hat. Aber gerade dieser kleine Teil belastet alle anderen, die hierdurch in “Sippenhaft“ genommen und durch eine erschreckende Zunahme an Gewaltakten in Gefahr gebracht werden“ – eine deutliche Distanzierung der in den Videos verbreiteten Aussagen hört sich anders an.

Kritik von prominenter Seite

Twitter-Nutzer Mars, der das erste Video publik gemacht hatte, schrieb: „Xavier Naidoo lässt sich von den Rechtsextremisten in den sozialen Medien für diese volksverhetzende Darbietung feiern. @RTL_DSDS: Das ist Teil eurer "Besten Jury der Welt". Wie viele Talente mit Migrationshintergrund habt ihr grade, um sie von diesem Typen bewerten zu lassen?“

Weitere Nutzer kritisieren den Sänger für das Video, darunter auch bekannte TV-Größen wie Jan Böhmermann oder Micky Beisenherz.

Der TV-Sender Prosieben, in dessen Sendung „The Voice of Germany“ der Mannheimer Teil der Jury war, wendete sich direkt an ihn: „Mit Hass, Hetze und alternativen Fakten hat noch niemand eine Gesellschaft besser gemacht. Sie auch nicht.“

Xavier Naidoo sorgt mit Video für Aufsehen

Auch RTL reagierte am Mittwoch auf Twitter auf das Video des DSDS-Juroren mit folgenden Worten:

„1. Wir distanzieren uns von jeglicher Form von Rassismus“

„2. Auch wir sind irritiert von dem aufgetauchten Video“

„3. Wir erwarten klare Antworten von Xavier“

Ob der Sender Xavier Naidoo nach den Enthüllungen als DSDS-Juror in Frage stellt, ist nicht bekannt – der Sender gegenüber DER WESTEN: „Wir sind auch irritiert über das Video von Xavier Naidoo auf den social Media Kanälen. RTL distanziert sich ganz klar von Rassismus in jeglicher Form. Wir klären mit Xavier, was es damit auf sich hat und melden uns sobald wie möglich.“

Unsere Redaktion hat bei Xavier Naidoo angefragt, eine Reaktion gab es bislang nicht. (jg/vh/kv)