Xavier Naidoo: Fans rätseln nach DSDS-Aus – kehrt der Sänger doch wieder zurück?

Nachdem bekannt wurde, dass Xavier Naidoo aus der DSDS-Jury fliegt, beginnt das große Rätsel-Raten unter den Fans. Kehrt er vielleicht bald schon wieder zurück? RTL hatte Xavier Naidoo nach der Veröffentlichung eines umstrittenen Videos um Stellungnahme gebeten. In dem Clip singt er fremdenfeindliche Sätze in die Kamera.

Auf der Homepage von RTL äußert sich Geschäftsführer Jörg Graf wie folgt: „Wir sind Verfechter der Meinungsfreiheit. Dazu gehört aber auch, dass wir jede Form von Rassismus und Extremismus entschieden ablehnen. Die jetzt aufgetauchten Videos von Xavier Naidoo haben uns massiv irritiert. Daher haben wir uns entschieden, ihn für die kommende Liveshow von DSDS auszuschließen."

Xavier Naidoo: Fans sind verwirrt

Was die Fans besonders irritiert, ist dieses Detail: „für die kommende Liveshow“. Denn die findet bereits diesen Samstag statt. Aber was ist mit den anderen drei Sendungen? Sitzt Xavier Naidoo dann wieder in der Jury? Das befürchten auch viele Twitter-Nutzer. Sie sind verwirrt über die nicht klar definierte Äußerung seitens RTL.

Erstmal nur für Samstag? Sprich, ihr gebt ihm Zeit und wenn noch eine angebliche „plausible“ Erklärung kommt ist er wieder drin? #FCKNZS #XavierNaidoo — Köln ist bunt 🧡💛💚💙💜❤️ (@giooig) March 11, 2020

Eins verstehe ich nicht: Zum Einen schreibt ihr, er wird aus der Jury bei DSDS ausgeschlossen und zum Anderen, dass er nächsten Samstag nicht Teil der Jury sein wird. Bedeutet das jetzt einen kompletten Ausschluss oder nur für die eine Sendung? — Dominique (@dmnqhbr) March 11, 2020

Also wenn #Naidoo mit euch in einen Dialog live vor die Kameras tritt und seine Ansichten nochmal auf großer Bühne mit bissi Relativierung verbreitet, dann darf er für die nächsten Shows wieder ran? pic.twitter.com/OcVPLzyx06 — Unfallweise zustandegekommener MdB des Grauens (@MdBdesGrauens) March 11, 2020

Denn einerseits schreibt RTL in großen Lettern „Xavier Naidoo ist nicht länger Teil der DSDS-Jury“, bezieht sich im weiterführenden Text aber nur auf besagte Liveshow. Wie geht es also mit dem Sänger weiter? Auf diese Fragen ist RTL bisher nicht eingangen. Jegliche Tweets bleiben unkommentiert.

Bereits 2014 fiel Xavier Naidoo negativ auf. Am Tag der Deutschen Einheit sprach er bei einer Reichsbürger-Demo in Berlin für dem Bundestag. Das kam nicht gut an. 2015 boykottierten etliche Fans die Nominierung für den Eurovision Songcontest. Er sollte Deutschland in Stockholm vertreten. Nach den massiven Protesten nahm der NDR die Nominierung wieder zurück.

Falls Xavier Naidoo jedoch nicht zurückkehrt, wie geht es dann weiter? Nimmt eine andere Person seinen Platz neben Dieter Bohlen, Pietro Lombardi und Oana Nechiti ein? Diese Frage steht ebenfalls im Raum und beschäftigt die Twitter-Nutzer:

Wer kommt dafür rein ? — Kilian (@Kilian41057419) March 11, 2020

Vorschlag eines Nutzers: „Als Ersatz kommt nur Campino, der Fischfilet-Freak oder Georg Restle in Frage.“ Alles Personen, die sich öffentlich gegen rechte Hetze einsetzen.

Laut Promiflash bleibt der Platz am Samstag erstmal leer. „Wir werden an diesem Samstag erstmal mit den drei verbliebenen Juroren in die Liveshows gehen", soll RTL geäußert haben.

Wie es nun für den Sänger bei RTL weitergeht, bleibt unklar. Für ein Statement war RTL am Mittwoch telefonisch nicht erreichbar. (ldi)