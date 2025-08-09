Xavier Naidoo: Klartext-Ansage – „Alles Betrüger“

Was für ein Comeback! Nach sechs Jahren Pause kehrt Soulsänger Xavier Naidoo (52) zurück auf die große Bühne – und das gleich doppelt. Am 16. Dezember 2025 spielt der einstige Söhne Mannheims-Frontmann ein riesiges Solo-Konzert in der Kölner Lanxess Arena. Die Nachfrage? Riesig!

Deshalb legt der Sänger einen Tag später gleich ein Zusatzkonzert nach. Kein Zweifel: Naidoo-Fans freuen sich auf die Rückkehr ihres Stars. Doch nicht alles läuft glatt, zumindest nicht online.

Warnung auf Instagram: Fake-Accounts im Umlauf

Auf seinem offiziellen Instagram-Profil mit über 516.000 Followern meldet sich Xavier jetzt mit einer ernsten Botschaft zu Wort und die hat nichts mit Musik zu tun. „Wir melden täglich Konten, die sich als Xavier oder sein Management ausgeben. Alles Betrüger! Bitte fallt nicht darauf rein!“, schreibt der Sänger. Dazu ruft er auf, die Fake-Profile direkt bei Instagram zu melden.

+++ Comeback von Xavier Naidoo – Tickets haben ihren Preis +++

Offensichtlich versuchen Kriminelle, über seinen Namen Follower oder sogar Geld abzugreifen. Und das, während sich der Musiker eigentlich ganz auf seine Rückkehr konzentrieren will. Neben der Solo-Tour dürften sich auch viele fragen, ob es vielleicht ein Wiedersehen mit den Söhnen Mannheims gibt… Immerhin tourt die Band aktuell durch Deutschland und Österreich – mit satten 27 Shows bis Dezember.

Doch ein Wiedersehen scheint unwahrscheinlich. Der Bruch liegt acht Jahre zurück. 2017 sorgte der Song „Marionetten“ für heftige Kritik, Naidoo wurde rechtspopulistisches und verschwörungsideologisches Gedankengut vorgeworfen. Die Band distanzierte sich deutlich, erklärte öffentlich: Kein Platz für Hass, Rassismus oder Gewalt.

Zwar veröffentlichte Naidoo 2022 ein Video, in dem er sich für seine Aussagen entschuldigte, doch die Distanz blieb. Die Söhne Mannheims zogen weiter, veröffentlichten 2023 das Album „Kompass“ – ohne Xavier. Ein musikalisches Comeback? Vielleicht. Eine Reunion mit der Band? Eher unwahrscheinlich.

