Wotan Wilke Möhring: Ehrliche Worte in der Corona-Krise – „Das fand ich erschreckend“

Er ist einer der erfolgreichsten Schauspieler dieses Landes. Ob als „Tatort“-Kommissar Falke oder Michael Martens im Thriller „Antikörper“, Wotan Wilke Möhring zählt zur absoluten Top-Riege der deutschen Schauspielkunst.

Mit uns hat Wotan Wilke Möhring über seine neue ZDF-Serie „Sløborn“ gesprochen. Außerdem verrät der Schauspieler, was ihn zuletzt wirklich erschreckt hat.

Lieber Herr Möhring, als das Coronavirus aufkam, waren die Dreharbeiten zu „Sløborn“ bereits beendet. Hatten Sie ein Déjà-vu?

Ein Déjà-vu nicht, aber man konnte kaum glauben, dass eine Genre-Fiktion, die mit überspitzten und drastischen Bildern arbeitet, von der Realität sogar noch überholt wird. Der Satz „Das ist wie im Film“ ist sehr oft gefallen und es war auch wie im Film. Das fand ich erschreckend. Manchmal habe ich mir aber auch gedacht, dass wir der Zeit voraus waren. Das war schon sehr beängstigend.

Sie spielen in Sløborn einen Mann namens Richard Kern. Was hat Sie an der Rolle gereizt?

Grundsätzlich hat es mich gereizt, mit Christian (Drehbuch-Autor Christian Alvart, Anm.d.Red.) zu arbeiten und auch mit Emily (Emily Kusche, Anm.d.Red.), mit der ich schon oft gedreht habe. Natürlich auch die Möglichkeit, eine Endzeitserie zu machen, da etwas in dieser Form in Deutschland noch nicht gemacht wurde. Als Darsteller hat man da natürlich Bilder vor Augen, wie etwa allein durchs leere Berlin zu reiten, denen man sich nur schwer entziehen kann.

Wotan Wilke Möhring und Emily Kusche im ZDF-Thriller Sløborn. Foto: ZDF/Krzysztof Wiktor

Sie waren beziehungsweise sind damit in den vergangenen Monaten gleich mit zwei potenziell tödlichen Pandemien konfrontiert. Welche Lehren ziehen Sie für sich aus diesen Erfahrungen?

Ich hätte es ohne eine echte Pandemie spannend gefunden, die Serie zu zeigen und die Zuschauer zu befragen, ob sie es realistisch fanden und wie sie sich verhalten würden. Um dann in der Realität zu sehen, wie plötzlich doch alles ganz anders ist. Ich durfte viel über die menschliche Natur erfahren, manches war auch unschön. Was Angst mit Menschen macht und wie die Gesellschaft aufgestellt ist. Jedoch birgt jede Katastrophe, so schrecklich sie auch sein mag, eine Chance. Es wird sich noch zeigen, ob wir daraus die richtigen Schlüsse ziehen oder nicht. Ich habe meine Zweifel.

Sie spielen in der Serie einen Vater, sind auch im realen Leben Vater. Wie haben Sie ihren Kindern die Gefahren des Coronavirus verständlich gemacht?

Gar nicht. Sie durften nicht mehr raus und keine Freunde mehr treffen. Ich war froh, dass ich drei Kinder habe und nicht eins alleine. Nachdem wir uns daran gewöhnt hatten, habe ich zu den Kindern gesagt, dass wir die Zeit anhalten, und das machen wir gerade. Privilegiert durch einen wunderschönen Sommer hatten wir eine schöne Zeit. Ich wollte, dass die Zeit für mich und auch die Kinder positiv in Erinnerung bleibt. Zum Teil haben die Kinder nicht verstanden, warum sie Oma und Opa nicht mehr besuchen dürfen, weil das etwas ist, das man im Kindesalter noch gar nicht verstehen kann. Ich habe versucht, kindgerecht die beste Zeit daraus zu machen.

Das ist Wotan Wilke Möhring:

Wotan Wilke Möhring wurde am 23. Mai 1967 in Detmold geboren

Er wuchs in Herne auf

Sein Filmdebüt feierte Möhring 1997 in der „Bubi-Scholz-Story“

Sein erster großer Kinofilm war „Otto - der Katastrofenfilm“

Seit 2013 mimt er den Kommissar Falke im Hamburger Tatort

„Sløborn“ spielt mit Ängsten wie Gefangenschaft und einem unsichtbaren ‚Feind‘. Was macht Ihnen persönlich Angst?

Grundsätzlich habe ich keine Angst, aber natürlich liegt die Sorge mit in der Wiege, wenn man Kinder hat. Ich glaube, Angst wird gesellschaftlich oft falsch eingeordnet. Angst ist zunächst etwas Gutes, denn ohne Angst wären wir heute nicht hier auf dem Planeten. Angst ist grundsätzlich nichts Negatives. Wie Roosevelt schon gesagt hat: “The biggest fear is fear itself.” Auf der anderen Seite ist Angst der schlechteste Ratgeber und es ist erschreckend zu sehen, was Angst aus vernunftbegabten Menschen machen kann. Daran sieht man auch, wie zerbrechlich unsere Zivilisation ist und wie weit weg wir uns tatsächlich vom Höhlenmenschen entwickelt haben oder nicht. Das fand ich alles sehr interessant zu beobachten.

„Sløborn“ wurde auf Norderney gedreht, Ihr Tatort spielt in Hamburg, gebürtig kommen Sie aus Ostwestfalen. Was fasziniert Sie so am Norden?

Ja, ich bin in Ostwestfalen, in Detmold geboren, aber mit drei Jahren umgezogen. Also bin ich eigentlich ein Ruhrgebietskind. ABER ICH mag den Norden. Meine Eltern kommen beide aus Bremen und ich mag den trockenen Humor, den Menschenschlag. Ich mag das am Meer stehen, den Blick auf die Wellen und auf die Welt dahinter.

„Sløborn“ erscheint am 24. Juli auf DVD und Blu-ray. Am 23. und 24. Juli kannst du ab 20.15 Uhr jeweils vier Folgen bei „ZDF Neo“ sehen.