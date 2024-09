Wotan Wilke Möhring: Nach dem „Tatort“ darf es jeder wissen

Am Sonntag ist seit Jahren der „Tatort“ Programm. Seit seiner Erstausstrahlung begeistert der Krimi Millionen Zuschauer und hält sich mit spannenden Fällen, sympathischen Kommissaren und jeder Menge Nervenkitzel auf der Nummer eins. Noch knapp zwei Wochen müssen sich die Fans allerdings gedulden, bis der TV-Hit aus der Sommerpause zurückkehrt.

Am 1. September wurde daher eine Wiederholungsfolge aus dem Jahr 2022 gezeigt. Während sich das Publikum auf Social Media regelmäßig über die älteren Episoden echauffiert, sprechen die Zahlen aber für sich.

Nach dem „Tatort“ geht die Nachricht rum

Kurz nach der Ausstrahlung des „Tatort“ steht es fest: Die Quoten des Krimis können sich einmal mehr sehen lassen! Insgesamt kam der ARD-Klassiker beim Gesamtpublikum ab drei Jahren auf 5,82 Millionen zuschauende Personen. Damit erreichte der TV-Hit einen Marktanteil von 23,8 Prozent. Auch in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen konnte der „Tatort“ punkten und zog 0,67 Millionen Zuschauer an – ein Marktanteil von 13,6 Prozent.

Der Sender hatte am 1. September die Nase ganz klar vorne. Auch die Berichterstattung in der ARD erreicht mit der „Tagesschau“ Bestwerte. 6,76 Millionen Zuschauer sahen sich auf das Gesamtpublikum bezogen die Nachrichten an – ein Marktanteil von 28,5 Prozent. In der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen kam die Sendung noch auf 1,34 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 26,6 Prozent.

Spannung pur beim „Tatort“

Im „Tatort: Tyrannenmord“ werden Ermittler Thorsten Falke (gespielt von Wotan Wilke Möhring) und Julia Grosz (gespielt von Franziska Weisz) unter strikter Diskretion mit einer heiklen Aufgabe betraut: Der 17-jährige Juan Mendez ist aus einem feinen Internat verschwunden, in dem Prominenz und Eliten aus Wirtschaft und Politik ihre Kinder erziehen lassen. Juans Vater ist Botschafter eines autoritär regierten Landes, dessen Präsident gerade im Begriff ist, zu einem Staatsbesuch nach Deutschland zu kommen.

Im Zuge der Ermittlungen von Falke und Grosz gerät der Personenschützer des Jungen in Verdacht, vor allem, als ein Erpresserschreiben auftaucht: Juans Entführer versuchen, inhaftierte Regimegegner und Journalisten freizupressen.

Am 8. September kehrt der „Tatort“ ebenfalls mit einem Fall aus dem Jahr 2022 zurück. „Die Rache an der Welt“ hält dann die Ermittler aus Göttingen in Atem.