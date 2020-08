Wort zum Sonntag (ARD): Pfarrerin mit wichtigem Appell – „Raus aus der...“

Beim „Wort zum Sonntag“ in der ARD spricht ein Geistlicher jeden Samstagabend über ein aktuelles, gesellschaftliches Thema. Natürlich stand deshalb auch beim „Wort zum Sonntag“ mit der Mannheimer Pfarrerin Ilka Sobottke der Umgang mit der Corona-Pandemie im Fokus.

„Wort zum Sonntag“: Pfarrerin muss in Quarantäne

Ihren „Wort zum Sonntag“-Beitrag beginnt Ilka Sobottke aus Mannheim mit einer persönlichen Angelegenheit. Sie zeichnet ihre Worte aus ihrem persönlichen Wohnzimmer auf, da sie im Verdacht stand, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben.

Demnach hatte sie Erkältungsymptome, ließ sich daraufhin testen – und blieb bis zum Ergebnis in Quarantäne. „Ich war schon in Sorge, dass ich meine Arbeit als Pfarrerin für Wochen nicht ausüben kann“. Dabei brauchen doch gerade jetzt so viele Menschen dringend ein offenes Ohr.

„Die Schwächsten sind immer noch isoliert, manche trauen sich seit Monaten nicht vor die Tür“, schildert Sobottke. Sie selbst komme jetzt nur nicht in das SWR-Studio, weil es dafür zwei negative Tests braucht. „Klare Regeln zum Schutz aller – ich finde das gut und nicht schwer auszhalten.“

„Wort zum Sonntag“-Pfarrerin: „Können wir das nicht besser?“

Im Gegensatz zu vielen anderen, denen die Einschränkungen an die Existenz – und an die Geduld – gehen. So würden die Aggressionen steigen, eine Freundin von ihr motze Fremde an, wenn sie keine Maske tragen. Und: „Rechte Gruppen tun so, als kämpfen sie für Bürgerfreiheiten“.

„Können wir das nicht besser? Streiten um den richtigen Weg, ohne körperliche und verbale Gewalt?“, fragt sich Ilka Sobottke.

Pfarrerin Ilka Sobottke möchte den Menschen währen der Corona-Krise Mut machen. Foto: Screenshot ARD

Sie persönlich brauche Momente der Leichtigkeit, in denen sie die Isolation aufbricht. Und deutet an, dass das auch anderen Menschen gut tun würde. Vieles wäre ja möglich, wie Kinobesuche, Spaziergänge, Gottesdienst und Open-Air-Veranstaltungen.

Deshalb appelliert die Predigerin beim „Wort zum Sonntag“ an die Zuschauer: „Raus aus der Einsamkeit!“ Auch wenn manche Menschen immer wieder auf Neue ermutigt werden müssen – „aufatmen und Mut tanken“ sei jetzt besonders wichtig und „macht die Seelen und die Herzen weit“. (kv)