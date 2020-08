„Wort zum Sonntag“ (ARD): Pfarrer aus Essen wünscht sich Verschwörung – „Ich bin bereit“

Der Essener Pfarrer Gereon Alter hatte am Samstag beim „Wort zum Sonntag“ ein direktes Anliegen: „Von einer Verschwörung innerhalb der katholischen Kirche will ich Ihnen erzählen“, sagt er in die ARD-Kameras.

Die habe allerdings nichts mit Dan Browns 'Da Vinci Code' oder den 'Illuminati' zu tun – und Gereon Alter ist der Überzeugung, „dass wir etwas Ähnliches heute auch bräuchten“.

„Wort zum Sonntag“: Pfarrer erinnert an diesen Pakt

Es geht um den sogenannten „Katakombenpakt“, der 1965 in Rom von 40 Bischöfen unterzeichnet wurde.

Katakombenpakt deshalb, weil die Bischöfe ihren Vorsatz bei den Gräbern fassten. „Weil dort Menschen beerdigt sind, denen etwas wichtig war, die eine Haltung hatten und die sich für etwas stark gemacht haben“, erklärt Alter.

Das ist das „Wort zum Sonntag“ (ARD):

gibt es seit 1954

ist nach der „Tagesschau“ die zweitälteste Sendung des deutschen Fernsehens

sie wir jeden Samstagabend nach den „Tagesthemen“ in der ARD gesendet

das „Wort zum Sonntag“ ist vier Minuten lang

„Das waren Menschen wie die, die jetzt in Weißrussland auf die Straße gehen. Obwohl sie ganz genau wissen, was ihnen dann droht.“ Und: „Von solchen Menschen mit Rückgrat haben sich die Bischöfe damals inspirieren und stärken lassen.“

Die 40 Männer setzten eine Selbstverpflichtung auf, „einen Anspruch an sich selbst: 'Ich bin bereit, etwas zu tun'“, erzählt Pfarrer Alter.

„Wort zum Sonntag“-Pfarrer spricht von Pakt 2.0

Inhaltlich nahmen sich die Bischöfe vor, so zu leben, wie die Menschen um sie herum ursprünglich leben. Sie wollten darauf verzichten, reich zu sein und stattdessen „der verarmten Mehrheit der Menschen einen Ausweg aus dem Elend ermöglichen.“

Genauso einen Pakt wünscht sich Gereon Alter auch in unserer Zeit, nicht nur für die katholische Kirche, sondern für alle Menschen.

Gereon Alter wünscht in seinem „Wort zum Sonntag“ mehr Einsatz und Eigenverantwortung. Foto: ARD Screenshot

„Wie sähe ein Katakombenpakt 2.0 für uns alle aus?“, fragt der 53-Jährige – und gibt die eindringliche Antwort selbst: „Er würde das heutige Elend in den Blick nehmen. Die, die in Bangladesch für unsere Billig-Kleidung schuften. Die Kinder, die anstatt zur Schule zu gehen, in einem Steinbruch oder einer Müllhalde arbeiten müssen.“

„Was könnte ein solcher Pakt nicht alles bewirken, wenn...“

Man würde dadurch unterscheiden „zwischen Problemen und himmelschreiendem Elend“, „die größte Not und das schwerste Leid“ würden in den Mittelpunkt gerückt werden.

Der gebürtige Gelsenkirchener ist sich sicher: „Was könnte ein solcher Pakt nicht alles bewirken, wenn ihn nur viele unterzeichnen würden.“

Pfarrer Alter selbst wird sich immer wieder bewusst, wozu er sich in meinem Leben entschieden habe, „wozu ich gesagt habe: 'Ich bin bereit'“.

Dabei sei ihm die langjährige Freundschaft zu Menschen in Madagaskar eingefallen. „Die erinnern mich immer wieder daran, wie gut es mir geht und wie wichtig es ist, sie nicht aus dem Blick zu verlieren und ihnen zu helfen“, beendet Gereon Alter sein „Wort zum Sonntag“.