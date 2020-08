„Wort zum Sonntag“ (ARD): Pastor bringt Hund mit ins Studio – doch die Sache hat einen ernsten Hintergrund

Oh, wie niedlich! „Das Wort zum Sonntag“ (ARD) hat am Wochenende einen besonderen Besucher zu Gast: Pastor Christian Rommert aus Bochum hat seinen Welpen Leyla mit in die Sendung gebracht.

„Wir haben uns einen langen Traum erfüllt. Dieses süße Wesen ist seit einigen Woche bei uns. Knuffig, oder?“, erzählt das stolze Herrchen, als Leyla ihm genüsslich das Ohr abschleckt. Doch der Besuch des Hundes beim „Wort zum Sonntag“ (ARD) hat einen ersten Hintergrund.

Der Plan des Pastors: „Sie lässt mich vergessen, was alles so um uns herum passiert. Leine an, ab ans Wasser und der Kopf ist einfach frei. Eine wirklich schöne Welt. Das Glück liegt schließlich in den kleinen Dingen.“

Doch dann kam alles anders. Zwar gehe er jeden Tag gehe er mit dem Welpen in die Natur. Doch was ihm bei der täglichen Gassirunde auffällt, schockiert den Pastor. Vertrocknete Wiesen und Bäume. Verdorrte Fichtenwälder. Tausende Bäume sind krank. Pilze, Bakterien, Wassermangel.

Das ist das „Wort zum Sonntag“ (ARD):

Gibt es seit 1954

Das „Wort zum Sonntag“ ist nach der „Tagesschau“ die zweitälteste Sendung des deutschen Fernsehens

Sie wird jeden Samstagabend nach den „Tagesthemen“ in der ARD gesendet

Das „Wort zum Sonntag“ ist vier Minuten lang

Wegen der Corona-Pandemie sei dieses Problem in den letzten Wochen zu sehr in den Hintergrund geraten. „Nur, weil niemand mehr darüber spricht oder schreibt, sind die Probleme ja nicht vorüber.“

Pastor Christian Rommert aus Bochum hält das Wort zum Sonntag. Foto: Screenshot ARD

Seitdem er regelmäßig mit Leyla in die Natur geht, lasse ihn das Leid von Pflanze und Tier nicht mehr los. „Die vertrockneten Bäume schreien mir jeden Tag zu: Uns geht es schlecht. Der Erde geht es schlecht.“

Pastor mit schockierender Aussage: „Das funktioniert nicht“

Was also tun? Laut Pastor Rommert müsse jeder seinen Beitrag leisten, auch, wenn die Corona-Pandemie derzeit im Vordergrund stehe.

„Wer halbwegs vernünftig durch diese bekloppte Corona-Zeit kommt, gesund bleibt, nicht pleitegeht – der Klimawandel hat sich nicht freigenommen, nur weil Corona ist. Heile Welt spielen und mit dem Hund Gassi gehen, so wie ich das machen wollte, das funktioniert nicht“, so der Pastor bei „Das Wort zum Sonntag“ in der ARD.

Die Verantwortung für den Planeten laste auf unser aller Schultern. Es sei wichtig, gemeinsam zu handeln – um den Klimawandel zu stoppen und den Kindern eine gesunde Welt zu hinterlassen. (vh)