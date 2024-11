Die Wollnys sind längst Kult! Seit 2011 begeistert die XXL-Familie ihre Fans mit Einblicken in ihr turbulentes Leben. Doch keine Sorge, das Ende ist noch lange nicht in Sicht. In einer Instagram-Fragerunde nahm Sarafina Wollny den besorgten Followern den Wind aus den Segeln und bestätigte: „Wir sind die neue Staffel am drehen.“

Wann genau die 17. Staffel von „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ auf RTL2 starten, steht zwar noch nicht fest, aber die Vorfreude ist riesig. Neben ihrem eigenen Format mischen die Wollnys auch in anderen Shows kräftig mit. Unsere Redaktion fasst sie für euch zusammen.

„Die Wollnys“: Auch hier sorgten sie für Aufsehen

Sarah-Jane ist aktuell bei „Temptation Island VIP“ zu sehen. Gemeinsam mit Freund Tinush wagen sie sich in die Datingshow, um ihre Beziehung auf Herz und Nieren zu prüfen. Dabei kommen pikante Geheimnisse ans Licht: Sarah-Jane verrät, dass Tinush sie nach vier Jahren immer noch nicht als seine Traumfrau bezeichnen kann und sie noch nie seinen Freunden vorgestellt hat. Ob ihre Liebe dieser Herausforderung standhält?

Estefania Wollny wagte sich 2019 mutig zu „DSDS“, um zu zeigen, dass sie mehr ist als nur ein Teil der bekannten Großfamilie. Mit ihrer gefühlvollen Darbietung von „Take A Bow“ von Rihanna eroberte sie die Herzen der Jury im Sturm. Besonders Dieter Bohlen war begeistert: Vier „Ja“-Stimmen und ein gelber Recall-Zettel waren der verdiente Lohn. Doch der Traum vom Sieg währte nicht lange.

Beim Recall überzeugte ihre Version von „Wrecking Ball“ die Jury nicht, und Estefania musste die Show verlassen – ein Schock für sie und ihre Fans. Aber Estefania ließ sich nicht entmutigen. Sie veröffentlichte mehrere Singles und sicherte sich sogar einen Auftritt im ZDF-„Fernsehgarten“. Ihr musikalischer Weg geht weiter!

Wusstest du, dass Mama Wollny den berühmten „Promi Big Brother“-Container im Jahr 2018 nicht nur betreten, sondern auch gewonnen hat? Ganze 14 Tage abgeschnitten von der Außenwelt, mitten im Drama des Hauses – und sie meisterte es! Ihr Fazit? „Das war eine wichtige Erfahrung für mich. Ich möchte das, was ich da drin erlebt habe, anderen Menschen ersparen“, so Wollny gegenüber dem „Express“. „Ich habe mich da durchgekämpft, aber ich wünsche das meinem größten Feind nicht.“

Mit den 100.000 Euro Preisgeld hatte sie große Pläne: Straßenkindern helfen.