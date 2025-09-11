„Die Wollnys“: Parkplatz-Ärger eskaliert – Silvia ringt um Fassung

Da war der Haussegen bei den Wollnys mal wieder richtig schief! Eigentlich wollte Harald Elsenbast nur in Ruhe vom Einkaufen zurückkommen. Doch was er vor der Garage in Ratheim entdeckte, brachte ihn direkt auf die Palme.

Auf „seinem“ Parkplatz stand ausgerechnet Peters Auto. Der war natürlich nicht da, um es schnell wegzufahren. Harald musste die schweren Einkaufstüten quer über die Straße schleppen – und der Kragen platzte!

Familienstreit bei den Wollnys

„Das kann doch nicht sein!“, fauchte er, während er die Tüten abstellte. Für Fremde, die sich mal irren, hätte er ja noch Verständnis. Aber für einen aus der Familie? „Das geht gar nicht“, polterte er.

Silvia versuchte sofort zu schlichten. Sie kennt die hitzige Art ihres Partners nur zu gut und ahnte schon beim Anblick des falsch geparkten Wagens: Jetzt knallt’s! „Es sind drei Meter bis zum nächsten Parkplatz, der soll jetzt nicht anfangen, hier an jeder Ecke zu schrauben“, winkte sie ab. Doch Harald sah das gar nicht ein. „„Ich weiß nicht, was das Ganze hier soll. Es wird alles verharmlost.“

Die Stimmung wurde immer angespannter. Silvia konnte irgendwann selbst nicht mehr an sich halten. „Mich nervt das langsam“, stellte sie klar. Schließlich gehöre ihm die Straße nicht.

Am Ende zogen sich beide ins Schlafzimmer zurück, um die Sache ohne Publikum zu klären. Dort redeten sie sich den Frust von der Seele. Silvia brachte es auf den Punkt: „Mich stört das ganz einfach. Wenn ich mich über alles, was draußen vor der Haustür passiert, so aufregen würde, hätte ich nicht nur einen grauen Ansatz, sondern graue Haare.“

