Baby-News bei den Wollnys – SIE ist schwanger

Silvia Wollny wird erneut Oma, denn ihre Tochter Loredana erwartet ihr zweites Kind. Die 21-Jährige teilte die freudige Nachricht mit ihren Fans auf Instagram. In einem emotionalen Post schrieb sie über das Glück, noch ein Wunder erleben zu dürfen. Ihr Mann Servet, den sie im April heiratete, konnte seine Begeisterung ebenfalls nicht verbergen.

Wollnys feiern neues Familienglück

„Die Liebe in unserem Zuhause wächst mit jedem Tag, und wir können kaum erwarten, zu sehen, wie groß die Freude unserer kleinen Familie wird“, heißt es auf Instagram. Loredana erklärte, dass sie und Servet sich darauf freuen, bald zu viert zu sein. „Es ist so ein besonderes Gefühl zu wissen, dass wir bald nicht mehr zu dritt, sondern zu viert lachen, kuscheln und unser Leben teilen werden“, erzählte sie auf Instagram. Das Paar genießt die Vorfreude auf das neue Familienmitglied.

Noch halten die werdenden Eltern Details wie das Geschlecht und den Geburtstermin ihres Babys zurück. Sicher ist jedoch, dass Söhnchen Aurelio, der im Frühjahr 2023 geboren wurde, bald großer Bruder wird. Für die Wollnys ist diese Nachricht ein Grund zur Freude, und sie teilen ihren Dank und ihre Glücksgefühle offen mit ihren Fans.

Wollnys: Ein neues Kapitel beginnt

Die Wollnys, bekannt für ihre große und herzlich-chaotische Familie, begrüßen damit bald ein weiteres Mitglied. Silvia Wollny dürfte als Oma über die Neuigkeiten mehr als begeistert sein. Das Familienglück wächst somit weiter, und die Fans der Wollnys sind gespannt auf die Ankunft des neuen Babys.

Das kommende Kind wird das aufregende Leben der Wollnys bereichern und ein neues Kapitel für Loredana und Servet eröffnen. Gemeinsam blicken sie auf eine liebevolle Zukunft als vierköpfige Familie. Die Freude und Dankbarkeit über dieses neue Wunder wird in der Familie Wollny spürbar und von Herzen gefeiert.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.