„Die Wollnys“: Silvia schmeißt Schwiegersohn raus – „Hau ab!“

Eklat bei „Die Wollnys„!

Am Mittwochabend (8. November) laufen wieder neue Folgen von „Die Wollnys“ bei RTL Zwei. Das Thema der Episode: Familienoberhaupt Silvia Wollny eröffnet in der Türkei eine Boutique. Ihre Schwiegersöhne stehen ihr dabei als helfende Hände zur Seite.

Doch mit Tim, dem Freund von Tochter Lavinia, gerät die 58-Jährige plötzlich aneinander. Prompt schmeißt sie ihn sogar raus!

„Die Wollnys“: Silvia teilt ihre Leidenschaft

Schon gewusst? Silvia Wollny ist ein riesiger Royals-Fan. Genauer gesagt, ist die gebürtige Neusserin total in Prinzessin Diana vernarrt. Kein Wunder also, dass auch bei der Neueröffnung ihres Ladens in der Türkei eine Hommage an die verstorbene Prinzessin nicht fehlen darf.

+++ „Die Wollnys“: Silvia Wollny räumt mit Gerüchten auf – „Das ist nicht wahr“ +++

Im Eingangsbereich begrüßt nämlich die sogenannte „Diana Vitrine“ alle Kunden. Dort stellt Silvia allerlei Merchandise von Diana aus. Das gleiche Exemplar habe sie auch noch in Deutschland, sagt sie ihrem Schwiegersohn Tim. Es folgt ein Rückblick aus Deutschland. Denn schon während des Umzugs war die „Diana Vitrine“ ein Thema. Der Freund von Lavinia kann mit den Royals allerdings herzlich wenig anfangen. Ganz zum Entsetzen von Schwiegermama Silvia.

Silvia schmeißt Tim hochkant raus

Im Gespräch mit Peter erklärt die 58-Jährige, dass sie die Vitrine unbedingt in der Türkei haben möchte. Sie würde sich sonst nicht heimisch fühlen. Plötzlich mischt sich Tim ein und fragt: „Ich will euch ja nicht crashen, ne? Aber wer IST das denn…, diese Prinzessin Diana, oder…?“ Das hätte er lieber nicht sagen sollen.

Silvia fällt daraufhin nämlich aus allen Wolken. Sie kann nicht glauben, dass Tim Prinzessin Diana nicht kennt. Das hat Konsequenzen: Er wird von seiner Schwiegermutter rausgeworfen. „Tim, hau ab!“ „Ich kenne diese Person nicht“, murmelt er noch beim Rausgehen. „Dann gebe ich dir mal ein paar Lehrbücher mit Junge!“, schreit ihm Silvia hinterher.

Mehr News haben wir hier für dich zusammengestellt:

Die neuen Folgen von „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ laufen immer mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL2. Falls du die Sendung verpasst hast, kannst du die Wiederholung in der Mediathek nachschauen.