Silvia Wollny teilt emotionales Statement: Es geht um Sarah-Jane

Endspurt – seit dem 6. Oktober flimmert die 13. Staffel von „Promi Big Brother“ über die Sat.1-Bildschirme. Am Montag (20. Oktober) findet das große Finale als krönender Abschluss des TV-Experiments statt. Es bleibt bis zur letzten Sekunde spannend, wer sich die stolze Gewinnsumme in Höhe von 100.00o Euro sichern kann!

Am Sonntagabend (19. Oktober) entscheidet sich, wer sich einen Platz im Finale sichern konnte und für wen der Traum so kurz vor dem Ziel zerplatzt. Von anfangs fünf Kandidaten haben noch acht die Chance auf den Sieg: Achim Petry, Karina2You, Laura Maria Lettgen, Michael Naseband, „Satansbratan“ (Erik), Jimi Blue Ochsenknecht, Harald Glööckler und Andrej Mangold. Auch Wollny-Sprössling Sarah-Jane hat 2025 bei „Promi Big Brother“ teilgenommen. Nach ihrem Exit am Mittwochabend (15. Oktober) widmet Mutter Silvia Wollny ihr rührende Worte!

Das sind Silvia Wollnys Favoriten bei „Promi Big Brother“

Auf Facebook schreibt das Wollny-Oberhaupt: „Ich möchte mich wirklich ganz ganz herzlich bei euch allen bedanken, dafür das ihr Sarah-Jane so unterstützt habt. Wir als Familie und ich als Mama bin unendlich stolz auf sie. Wir wissen das es für sie teilweise nicht einfach war und sie hat es wirklich unglaublich gut gemacht.“

Weiter führt Silvia Wollny aus: „In den Liveshows wurde alles etwas anders geschnitten als es im 24/7 Stream zu sehen war. Nach Sarah-Janes Auszug, gibt es drei Leute denen ich den Sieg gönnen würde: Désirée Nick, Harald Glööckler und „Satansbratan“ (Erik).“ Die drei sind für mich echt, ehrlich, bringen Spaß rein und verstellen sich nicht!“

Die Zuschauer sind sich uneinig

Inzwischen musste auch Désirée Nick den Container verlassen – Harald Glööckler und Erik haben als Silvia Wollnys verbleibende Favoriten jedoch weiterhin die Chance auf den Sieg. Neben dem Wollny-Oberhaupt teilen auch andere „Promi Big Brother“-Zuschauer fleißig ihre Meinung zu Sarah-Janes Exit auf Facebook – dabei scheiden sich die Geister in den Kommentaren sehr:

„Na endlich, wurde echt Zeit. Da war der Großfamilie wohl das Geld zum anrufen zu schade – war schließlich nicht die heilige Silvia.“

„Leider war sie sehr unsympathisch und hatte mehr Züge von der Mutter als gedacht!“

„Ich dachte eigentlich, dass der Wollny-Clan stärker ist.“

„Bei den Auszügen trifft es leider immer die Falschen!“

„Sarah-Janes Auszug finde ich sehr schade.“

„Schade, ich hätte mich sehr gefreut, wenn sie weitergekommen wäre. Jedenfalls hat sie nicht geschleimt und war immer sie selbst.“

Ob Sarah-Janes Auszug nun gerechtfertigt war oder nicht, darüber wird online weiter heftig diskutiert. Eines ist jedoch sicher: Die Wollny-Tochter hat in der „Promi Big Brother“-Welt Spuren hinterlassen. Mit ihrem unverblümten TV-Auftritt polarisierte sie, blieb sich aber bis zum Schluss treu – ganz wie ihre Mutter Silvia es stolz beschreibt. Nun liegt es an den verbliebenen Kandidaten, im großen Finale zu beweisen, wer Nerven, Charme und Authentizität bis zum Schluss behält. Für Silvia Wollny steht jedenfalls fest: Harald oder Erik – einer von ihnen soll Promi Big Brother 2025 gewinnen.