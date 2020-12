Wolfgang Petry nimmt traurig Abschied – „Wir verstehen nicht, was passiert ist“

Es sind traurige Worte, die Ex-Schlagerstar Wolfgang Petry auf dem Instagram-Account seines Alter-Egos Pete Wolf teilt. Worte, die ans Herz gehen. Worte, die einen schmerzhaften Abschied verkünden.

Wolfgang Petry nimmt Abschied von einem langjährigen Freund. Ein schwerer Moment für den Musiker.

Wolfgang Petry nimmt Abschied von engem Freund

„Leider hat uns die traurige Nachricht erreicht, dass unser langjähriger Freund und kreativer Regisseur Robert verstorben ist“, schreibt Wolfgang Petry auf der Instagram-Seite der „Pete Wolf Band“. Es muss ein überraschender Tod gewesen sein.

Das ist Wolfgang Petry:

Wolfgang Petry wurde am 22. September 1951 als Franz Hubert Wolfgang Remling in Köln geboren

Wolfgang Petry wurde als Schlagersänger und Songschreiber berühmt

Zu seinen größten Hits gehören Songs wie Der Himmel brennt (1982), Wahnsinn (1983), Verlieben, verloren, vergessen, verzeih’n (1992) oder Bronze, Silber und Gold (1996)

Seit 2017 macht Wolfgang Petry unter dem Künstlernamen Pete Wolf Musik

So schreibt der Musiker weiter: „Wir verstehen nicht, was passiert ist, doch wir werden Robert immer in der besten Erinnerung behalten. Die Energie, die er unseren Videos verliehen hat, ist einzigartig. Lieber Robert, du wirst uns fehlen!“

Wolfgang Petry: „Wahnsinn“ wird auf 2022 verlegt

Die Crew des Musicals „Wahnsinn“. Foto: imago images / Horst Galuschka

Es ist nicht die einzige schlechte Nachricht für Wolfgang Petry. Auch sein Erfolgsmusical „Wahnsinn“ muss weiterhin ruhen. Aufgrund der Corona-Auflagen können weiterhin keine Zuschauer die Show mit den größten Schlagerhits von Wolfgang Petry besuchen. Die Konzertagentur „Semmel“, der die Musical-Shows veranstaltet, gab jedoch bereits bekannt, dass die Shows, die im April und Mai 2020 stattfinden sollten, nunmehr auf das Jahr 2022 verschoben wurden.

So findet die Show, die zunächst am 30. April 2020 in Oberhausen stattfinden sollte, nunmehr auf den 25. Januar 2022 verlegt wurde. Alle weiteren Termine findest du hier.

