„Wok-WM“: ProSieben mit trauriger Nachricht – alle Fan-Träume platzen

Es ist ein herber Schlag für die Fans von „TV Total und Sebastian Pufpaff. Der Nachfolger von Stefan Raab kann aufgrund eines vierfachen Rippenbruches am Samstagabend (12. November) in Winterberg nicht in den Wok steigen. Die „Wok-WM“ ist für den Moderator schon vor der ersten Abfahrt gestorben.

Gerodelt wird auf ProSieben aber trotzdem. Wir sind für dich bei der „Wok-WM“ dabei. Hier gibt es alle Infos, Highlights und Ergebnisse des Wintersportevents der Extraklasse.

Freitag, 11. November 2022

15 Uhr: Heute geht es erst richtig los mit dem Training für die „Wok-WM“. Die einzelnen Teams saßen bis dato noch nie gemeinsam in einem Wok geschweige denn sind die gemeinsam die Piste runtergerutscht. Während der offiziellen Pressekonferenz checken Moderator Elton und der Kommentator der Sendung Ron Ringguth mal das allgemeine Stimmungsbild der Kandidaten. Es stellt sich heraus, dass nicht nur sie Angst und Respekt vor dem großen Turnier haben.

Während Elton mit Joey Kelly, Marc Terenzi, Sila Sahin und Co. quatscht, wirkt er wie in seinem Element. Doch dann stellt sich heraus, dass der „Schlag den Star“-Moderator alles andere als entspannt ist. Ihm geht nämlich genauso die Düse. Aber nicht, weil er im Wok sitzen wird, sondern weil er das Ganze moderiert. In einem ruhigen Moment sagt er nämlich zu Ron Ringguth: „Ich habe Angst die Wok-WM zu moderieren.“

Der Grund: Als einstiger Kandidat hat Elton jahrelang an der Sendung mitgewirkt und hält sogar gemeinsam mit Jürgen Milski den Streckenrekord. Klar, dass der Wechsel in die Moderation auch viel Verantwortung für sein Herzensprojekt bedeutet.

Heute Abend zeigt ProSieben ab 22.35 Uhr das große „TV total Wok-WM“ Qualifying.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

13 Uhr: Die Nachricht war für viele Fans ein Schock. So sehr hatten sie sich auf Sebastian Pufpaff im Wok gefreut. Hatte sich der Moderator bei „TV Total“ doch extra noch von einem Arzt auf seine Wok-Tauglichkeit testen lassen. Doch nun sind alle Träume geplatzt.

Ein vierfacher Rippenbruch, zugezogen bei einem Fahrradsturz, lässt keine Teilnahme Pufpaffs an der „Wok-WM“ zu. Als Ersatz wird Schrotthändler Manni Ludolf die Bobbahn in Winterberg herunterheizen, wie ProSieben bei Twitter verkündete. Eine Entscheidung, die viele Fan-Träume hat platzen lassen.

Mehr Nachrichten:

Hatten doch viele Fans bei Twitter auf ein Comeback von Stefan Raab im Renn-Wok gehofft. „Und ich Idiot hatte auf Stefan Raab als Ersatz gehofft“, schreibt beispielsweise ein Zuschauer. Und ein anderer fragt: „Konnte Herr R. nicht einspringen?“