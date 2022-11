„Wok-WM“-Zuschauer verwundert – weil ProSieben DAS macht: „Vollkommen fassungslos“

Es ist ein herber Schlag für die Fans von „TV Total“ und Sebastian Pufpaff. Der Nachfolger von Stefan Raab kann aufgrund eines vierfachen Rippenbruches am Samstagabend (12. November) in Winterberg nicht in den Wok steigen. Die „Wok-WM“ ist für den Moderator schon vor der ersten Abfahrt gestorben. Jetzt folgt sogar noch eine weitere Hiobsbotschaft. Denn auch Evelyn Burdecki und Sila Sahin fallen aus! Und auch auf Twitter wird heiß über das Event diskutiert. Dabei fällt den Zuschauern eine Sache auf.

Gerodelt wird bei ProSieben aber trotzdem. Wir sind für dich bei der „Wok-WM“ dabei. Hier gibt es alle Infos, Highlights und Ergebnisse des Wintersportevents der Extraklasse.

Sonntag, 13. November 2022

0.45 Uhr: Freudestrahlend nimmt Joey Kelly seine Medaille entgegen. Und auch Deutschland Team drei darf sich freuen. Auf dem Podest feiern Johannes Ludwig, Felix von Jascheroff, Francesco Friedrich und Evi Sachenbacher-Stehle. Das war es mit der Wok-WM 2022. Ob es nächstes Jahr noch eine Weltmeisterschaft geben wird, steht übrigens noch nicht fest.

00.40 Uhr: Deutschland steht dreimal auf dem Podest! Joey Kelly kann zwar für Irland das Einzel gewinnen, aber im Vierer führt beim Wok-WM-Comeback nichts an den Deutschen vorbei. Das Team um GZSZ-Schauspieler Felix von Jascheroff landet auf Platz 1. Und der kann sein Glück kaum fassen. Jetzt geht es zur Siegerehrung.

„Wok-WM“: Deutsche Teams im Vierer stark

00.30 Uhr: USA führt derzeit das Ranking an. Jetzt geht es weiter mit den drei deutschen Teams. Und die haben gute Chancen die Amerikaner vom Podest zu stoßen. Und Team TV Total schafft das auch – Platz 1! Die weiteren deutschen Teams folgen als nächstes.

00.18 Uhr: Aktuell werden die Sieger im Vierer-Wok ermittelt. Irland knackt mit 105 km/h in der Bahn den Rekord. Und die drei besten Teams der ersten Runde kommen erst noch.

Samstag, 12. November 2022

23.50 Uhr: Joey Kelly ist Wok-Weltmeister im Einzel-Wok! Keine Überraschung also. Platz zwei belegt Lucas Cordalis. Die Bronze-Medaille geht an Jolina Mennen.

23.45 Uhr: Jetzt steht fest: Jolina Mennen holt auf jeden Fall Bronze, steht aktuell auf Platz eins. Zwei Promis fehlen noch und können Mennen vom Thron stoßen. Als nächstes ist Lucas Cordalis an der Reihe.

„Wok-WM“: Polen und Mallorca raus

23.30 Uhr: Evil Jared führt derzeit die Einzel-Wok-Tabelle an. Doch Joey Kelly hat seine zweite Runde noch vor sich. Es bleibt spannend…

23.11 Uhr: Wow, was für eine Quote für Deutschland! Alle drei deutschen Teams belegen die ersten drei Plätze. Polen und Mallorca fliegen tatsächlich raus. Weiter geht es mit den Einzel-Woks. Hier wird jetzt der Sieger ermittelt. Joey Kelly scheint aber nicht mehr einzuholen zu sein.

„Wok-WM“: Spitzenreiter Deutschland

23.00 Uhr: Stand jetzt wären im Vierer-Wok Polen und Mallorca draußen. Und das nächste Team, welches startet, kann sich sehen lassen: Spitzensportler wie Ex-Handballer Pascal Hens und Beachvolleyballerin Kira Walkenhorst vertreten das zweite deutsche Team. Platz zwei.

22.30 Uhr: Es gibt einen neuen Spitzenreiter im Vierer-Wok – und der heißt Deutschland! GZSZ-Star Felix von Jascheroff und Co. lassen die Türkei hinter sich.

„Wok-WM“: Mennen ersetzt Sahin

22.20 Uhr: Auch Joey Kelly muss ein zweites Mal ran. Nach seiner Einzel-Wok-Fahrt tritt er im Vierer-Wok für das Team Irland an. Doch Überraschung: Die Türkei bleibt weiter auf Platz eins, auch Kelly kann es für Irland nicht richten. Aber noch ist nichts verloren.

22.00 Uhr: Jolina Mennen ersetzt die verletzte Sila Sahin im Türkei-Vierer-Wok. Eigentlich nimmt die Youtuberin schon im Einzel-Wok teil, hatte ihren Auftritt dort schon und wurde in Runde eins sensationell Dritte. Ein mehr als guter Ersatz also für den GZSZ-Star.

„Wok-WM“: Janke und Pavlovic scheiden aus

21.50 Uhr: Weiter geht’s mit den Vierer-Woks. Als erstes geht Polen an den Start. Unter anderem mit dabei sind Ex-GNTM-Kandidatin Klaudia und Sängerin Carolin Niemczyk.

21.35 Uhr: Die erste Runde mit insgesamt zehn Promis ist geschafft! Ganz klarer Sieger ist Wok-Urgestein Joey Kelly. Nur die besten acht kommen weiter. Damit sind „Bachelor“ Paul Janke und Dschungelkönig Filip Pavlovic ausgeschieden.

„Wok-WM“: Twitter-Zuschauer wundern sich über späte Werbung

21.00 Uhr: Und auch auf Twitter wird fleißig über die Wok-WM diskutiert. Was einigen Usern aufgefallen sein will: Die Werbung kam bei ProSieben heute deutlich später als sonst bei ähnlichen Events. Und das löst Verwunderung aus. „Werbung erst um 20.58? Ehre“, schreibt beispielsweise ein User. „Habe ich grade tatsächlich 45 Minuten lang die Wok-WM geschaut ohne, dass eine Werbeunterbrechung kam? Ich bin vollkommen fassungslos“ und „Ja, die Werbung ist bislang noch moderat“, heißt es weiterhin.

20.52 Uhr: Joey Kelly betritt die Wok-Bühne. Und der Extrem-Sportler bringt jede Menge Wok-Erfahrung mit. Kelly gewann die WM bereits zweimal. Und der 49-Jährige wird seiner Favoriten-Rolle gerecht, legt einen Wahnsinns-Auftritt hin.

„Wok-WM“: Filip Pavlovic patzt

20.45 Uhr: Und der nächste Ersatz-Kandidat steht in den Startlöchern. Dass Sebastian Pufpaff ausfallen wird, war schon länger bekannt. Für ihn im TV-Total-Wok sitzt Manni Ludolf – übrigens der älteste Kandidat heute. Und der legt gleich mal die bisherige Best-Zeit hin.

20.40 Uhr: Jetzt zeigt ProSieben den Trainingsunfall von Evelyn Burdecki. Und der sieht ganz schön übel aus. Gehirnerschütterung lautet die Diagnose. „Nur wo was drin ist, kann auch was erschüttern“, witzelt Elton. Jedenfalls ist jetzt ihr Ersatz Filip Pavlovic an der Reihe. Wann hat der 28-Jährige von seinem Einsatz erfahren? „Vor zwei Stunden“, erzählt er. Trotzdem wolle er unter die besten drei, wie er verrät. Doch wirklich berauschend ist sein Wok-Auftritt nicht. Na ja, bei der kurzen Vorbereitungszeit sei es ihm verziehen.

„Wok-WM“: Thomalla unterstützt Elton bei der Moderation

20.33 Uhr: Jetzt hat es auch ProSieben offiziell bestätigt: Für Evelyn Burdecki springt „Bachelorette“-Kandidat Filip Pavlovic ein! Viel Zeit zum Vorbereiten hatte er allerdings nicht. Man darf gespannt sein, ob ihm das zum Verhängnis wird. Den Auftakt im Einzel-Wok macht übrigens Musiker Nathan Evans für Schottland.

20.27 Uhr: Wer zu Stefan Raabs Zeiten Wok-WM geschaut hat, wird sich an ihn wahrscheinlich noch gut erinnern: Olympiasportler Georg Hackl gewann die Wok-WM satte neunmal! Auch heute ist er mit dabei – allerdings nur als Experte. Ebenfalls dabei ist Sophia Thomalla. Sie unterstützt Elton bei der Moderation.

„Wok-WM“: Auch Sila Sahin fällt aus

20.15 Uhr: Es geht los in Winterberg! Elton begrüßt die Zuschauer zur 14. Wok-WM. Insgesamt 50 Promis sind am Start.

17.25 Uhr: Nächster Schock für die Macher und Zuschauer der „Wok-WM“: Auch Sila Sahin fällt aus! Das schreibt die „Bild“. Und wie schon Burdecki hat sich auch Sahin beim Training verletzt. „Leider habe ich mich gestern beim Qualifying auf der Rutschmatte verletzt und war heute Morgen im Krankenhaus. Der Arzt hat dann bestätigt, was ich schon gestern Abend gedacht habe: Ich kann nicht mehr antreten. Mein Steißbein ist geprellt. Die nächsten Tage muss ich also mit Schmerzmitteln leben.“

„Wok-WM“: DARUM fällt Evelyn Burdecki plötzlich aus

13.54 Uhr: Nachdem bereits Sebastian Pufpaff seine Teilnahme an der „Wok-WM“ absagen musste, ist es jetzt auch Ex-„Bachelor“-Kandidatin Evekyn Burdecki, die ihm nacheifert. Laut „Bild“ soll sich Evelyn beim Training verletzt und eine Gehirnerschütterung zugezogen haben. Darüber hinaus soll sie sich die Nase geprellt haben. Eine bittere Diagnose für die Blondine. „Mein Gehirn ist leicht geschüttelt, meine Nase ist etwas platt und dabei wollte ich doch nur elegant, elfengleich und voller Elan übers Eis gleiten, um für mein Team Polen einen guten Start zu holen. Was das angeht, muss ich meine Taktik wirklich noch einmal überdenken!“

Für einen Nachfolger ist aber angeblich bereits gesorgt. Dschungelkönig Filip Pavlovic steigt für Evelyn Burdecki in den Wok.

Freitag, 11. November 2022

„Wok-WM“-Moderator Elton lüftet beinah DIESES Geheimnis

18 Uhr: Im Rahmen der Pressekonferenz von heute Vormittag konnten die Presse und auch die Zuschauer Fragen rund um die Sendung stellen. Bei einer Frage hätte Elton fast ein gut gehütetes Geheimnis verraten.

In diesem Jahr gibt es die sogenannte „Wild-Card“. Auf diese konnte sich jeder bewerben, um einen Platz im Team „Nerf“ mit den YouTubern und Streamern Luca, Rewi und Papaplatte zu ergattern. Letztendlich standen zwei Männer und eine Frau im Finale. Es liegt also auf der Hand, dass die Frage nach dem Gewinner irgendwann gestellt werden würde. Elton wollte eigentlich schon drauf los plappern, als sein Co-Moderator und Kommentator Ron Ringguth ihn in letzter Sekunde bremst. „Pass auf, was du verrätst!“, warnt er ihn. „Oh, darf ich das noch gar nicht verraten?“, wundert sich Elton daraufhin. Natürlich nicht! Denn die Entscheidung wird erst heute Abend ab 22.35 Uhr beim „TV total Wok-WM“ Qualifying bekanntgegeben. Das war knapp!

15 Uhr: Heute geht es erst richtig los mit dem Training für die „Wok-WM“. Die einzelnen Teams saßen bis dato noch nie gemeinsam in einem Wok geschweige denn sind die gemeinsam die Piste runtergerutscht. Während der offiziellen Pressekonferenz checken Moderator Elton und der Kommentator der Sendung Ron Ringguth mal das allgemeine Stimmungsbild der Kandidaten. Es stellt sich heraus, dass nicht nur sie Angst und Respekt vor dem großen Turnier haben.

Während Elton mit Joey Kelly, Marc Terenzi, Sila Sahin und Co. quatscht, wirkt er wie in seinem Element. Doch dann stellt sich heraus, dass der „Schlag den Star“-Moderator alles andere als entspannt ist. Ihm geht nämlich genauso die Düse. Aber nicht, weil er im Wok sitzen wird, sondern weil er das Ganze moderiert. In einem ruhigen Moment sagt er nämlich zu Ron Ringguth: „Ich habe Angst die Wok-WM zu moderieren.“

Der Grund: Als einstiger Kandidat hat Elton jahrelang an der Sendung mitgewirkt und hält sogar gemeinsam mit Jürgen Milski den Streckenrekord. Klar, dass der Wechsel in die Moderation auch viel Verantwortung für sein Herzensprojekt bedeutet.

Heute Abend zeigt ProSieben ab 22.35 Uhr das große „TV total Wok-WM“ Qualifying.

13 Uhr: Die Nachricht war für viele Fans ein Schock. So sehr hatten sie sich auf Sebastian Pufpaff im Wok gefreut. Hatte sich der Moderator bei „TV Total“ doch extra noch von einem Arzt auf seine Wok-Tauglichkeit testen lassen. Doch nun sind alle Träume geplatzt.

Ein vierfacher Rippenbruch, zugezogen bei einem Fahrradsturz, lässt keine Teilnahme Pufpaffs an der „Wok-WM“ zu. Als Ersatz wird Schrotthändler Manni Ludolf die Bobbahn in Winterberg herunterheizen, wie ProSieben bei Twitter verkündete. Eine Entscheidung, die viele Fan-Träume hat platzen lassen.

Hatten doch viele Fans bei Twitter auf ein Comeback von Stefan Raab im Renn-Wok gehofft. „Und ich Idiot hatte auf Stefan Raab als Ersatz gehofft“, schreibt beispielsweise ein Zuschauer. Und ein anderer fragt: „Konnte Herr R. nicht einspringen?“