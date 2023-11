Wok WM 2023: Zuschauer wütend – „Wie tief kann man nur sinken?“

Mit einem handelsüblichen Küchen-Wok eine Bob-Bahn heruntersausen? Auf so einen Einfall konnte wohl auch nur Stefan Raab kommen. Vor gut zwanzig Jahren entstand die Idee – witzigerweise in der Konkurrenzsendung „Wetten, dass..?“. Stefan Raab bot dort bei seinem Auftritt im Februar 2003 an, sollte er seine Wette verlieren, mit einem Wok eine Bob-Bahn herabzufahren.

Zwar gewann Raab die Wette, herunterfahren wollte er jedoch trotzdem. Und so rutschte er die Bob- und Rodelbahn in Winterberg herab. Die „TV Total Wok WM“ war geboren. Stefan Raab sitzt mittlerweile nicht mehr selber im Bob. Dafür hat sein „TV Total“-Nachfolger Sebastian Pufpaff die Federführung übernommen. Und so gibt es am Samstagabend (11. November 2023, 20.15 Uhr bei ProSieben) die insgesamt 15. Wok-Weltmeisterschaft zu sehen.

Besonders im Wok-Fieber scheinen die Fans aber noch nicht. Im Gegenteil. Die Kommentare in den sozialen Medien sind bislang eher verhalten. „Wie sich das verändert hat. Hab mir eben die anderthalb Stunden lange Quali auf Joyn angesehen. Die ersten 50min nur Gelaber und Gepushe von ‚Promis‘, die keine Sau kennt. Ich denke mal, heute bei der Wok WM, muss man vor 22 Uhr nicht einschalten. Vorher wird kein einziger Wok fahren. Und das soll Entertainment sein? Wenn das alles Promis sind, muss man die auch nicht vorstellen“, schreibt beispielsweise ein Zuschauer bei Instagram. Und eine Zuschauerin ergänzt: „Mir wird übel – wie tief kann man nur sinken?“

Doch es gibt auch Gegenstimmen von Fans, die sich auf das erste große Sport-Highlight des Winters freuen. „Ice, Ice Puffi. Bin schon gespannt, was heute Abend wieder los ist“, schreibt beispielsweise ein Zuschauer in heller Vorfreude.

Und ein anderer schießt gegen die Lästerer: „Meckern, meckern, meckern… guckt einfach was anderes als euch hier darüber zu beschweren und Klugscheißerei wie man’s besser machen könnte ins Netz zu kloppen.“ Auch wieder wahr. Man darf also gespannt sein, wie die Reaktionen nach der Sendung ausfallen.