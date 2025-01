Leonard Lansink: Kurz nach „Wilsberg“-Folge verdichtet sich der Verdacht

Münster im Krimi-Fieber! Der charmante Antiquar und Privatdetektiv Georg Wilsberg ist zurück und zieht das Publikum erneut in seinen Bann. Am Samstagabend (11. Januar) flimmerte eine neue Folge der beliebten „Wilsberg“-Reihe im ZDF über die Bildschirme und versprach Nervenkitzel pur. Doch was genau machte diesen Abend so besonders?

In der spannungsgeladenen Episode mit dem Titel „Über dem Gesetz“ taucht Wilsberg, gespielt von Leonard Lansink, als Gastdozent in die Universitätswelt ein. Ein mysteriöser Stalking-Fall und der plötzliche Tod eines Studenten hielten die Zuschauer in Atem. Während Professor Breeker von einer Kollegin verfolgt wird, stellt sich die Frage: Was hat der tote Student gewusst?

„Wilsberg“ im ZDF: Jetzt herrscht Gewissheit

Georg Wilsberg musste zwar die Primetime mit Florian Silbereisens „Schlagerchampions“ im Ersten teilen, doch das tat dem Privatdetektiv keinen Abbruch. Seine packende Geschichte lockte laut „DWDL“ sage und schreibe 6,8 Millionen Zuschauer an und bescherte der Krimireihe einen sensationellen Marktanteil von 27,8 Prozent. Damit sicherte sich „Wilsberg“ den klaren Tagessieg und ließ die Konkurrenz weit hinter sich.

+++ Auch spannend: ZDF-Schauspieler zieht die Reißleine – Serien-Aus nach 20 Jahren +++

Besonders beeindruckend: Auch bei den jüngeren Zuschauern punktete die Reihe. Mit 11,8 Prozent Marktanteil in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen setzte sich „Wilsberg“ an die Spitze. Ein klares Zeichen dafür, dass der Münsteraner Detektiv mit seinem einzigartigen Charme voll ins Schwarze trifft! Und das alles, während zur gleichen Zeit Florian Silbereisen bei den „Schlagerchampions“ versuchte, die Musikliebhaber zu begeistern.

Doch gegen den Kultkrimi aus Westfalen hatte er keine Chance. Fest steht: Deutschland ist im „Wilsberg“-Fieber!

Folge verpasst? Kein Problem! In der ZDF-Mediathek können Fans des Krimis alle Folgen ganz entspannt von der Couch aus abrufen.