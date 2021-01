„Willkommen 2021 mit Kiwi und Kerner“: Rätselhafte Geräusche in ZDF-Liveshow – das steckt dahinter

Berlin. Das hat es noch nie gegeben in der 25-jährigen Geschichte der großen Silvestershow des ZDF am Brandenburger Tor: Unter dem Motto „Willkommen 2021 mit Kiwi und Kerner“ findet die Veranstaltung erstmals ohne Zuschauer statt.

Deswegen dürften Zuschauer über die Hintergrundgeräusche bei „Willkommen 2021 mit Kiwi und Kerner“ anfangs irritiert sein. Doch dafür gibt es eine plausible Erklärung.

„Willkommen 2021 mit Kiwi und Kerner“: Gewaltige Acts am Brandenburger Tor

Es sind seltene Anblicke im Jahr 2020: Singende Künstler, herumhüpfende Tänzer und eine aufwendige Pyro- und Lichtshow.

Wegen der Corona-Pandemie sind Partys im öffentlichen Raum an Silvester verboten. Das ZDF hat sich dazu entschlossen, dafür seinen Zuschauern bei „Willkommen 2021 mit Kiwi und Kerner“ die Party in die Wohnzimmer zu liefern.

Diese Stars sind bei „Willkommen 2021 mit Kiwi und Kerner“ zu sehen

Mit dabei und live auf der Bühne unter anderem von Vicky Leandros, Höhner und Luca Hänni. Dazu Schalten in die Privatwohnungen bekannter Persönlichkeiten wie:

Thomas Gottschalk

Melanie Chisholm (Mel C von den Spice Girls)

Oliver Pocher

Dunja Hayali

Daneben gibt es Live-Bilder aus den Wohnzimmern der Zuschauer. Die Geräusche im Hintergrund dürften dabei jedoch den ein oder anderen Zuschauer irritieren.

Das steckt hinter den Geräuschen in der ZDF-Liveshow

Wer zu spät eingeschaltet hat, der dürfte sich nämlich über jubelnde Zuschauer im Hintergrund wundern. Dabei haben die beiden ZDF-Moderatoren Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner diese ganz zu Beginn der Sendung aufgeklärt.

„Wir sagen es nur einmal“, so Kiwi und verweist auf Moderator Christian Oberfuchshuber am Mischpult. Der ist an diesem Tag für die Stimmung aus dem Publikum zuständig - und zwar per Knopfdruck. Damit mehr Stimmung aufkommt, liefert der Moderator die Publikums-Atmosphäre vom Band.

Andrea Kiewell nimmt Johannes B. Kerner auf den Arm

Einen kleinen Scherz können sich Kiwi und Oberfuchshuber dabei nicht verkneifen. So bittet die Moderatorin Oberfuchshuber die Reaktion von Zuschauern abzuspielen, wenn Johannes B. Kerner einen Witz macht.

Der Mann am Mischpult drückt vielsagend einen Knopf. Und es ertönt: nichts. Kerner nimmt es locker: „Ja, ich merk schon. Vielen Dank. Superlustig.“ Eines ist also klar: So mäßig 2020 gelaufen ist. Im ZDF soll es an diesem Abend mit einer Portion Humor verabschiedet werden. (ak)