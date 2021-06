Willi Herren (†45): Polizei bestätigt schlimmen Verdacht

Zwei Monate sind seit dem Tod von Willi Herren vergangen. Bisher bleibt die Todesursache des beliebten TV-Stars und Sänger ungeklärt.

Nur kurze Zeit nach seinem Tod häuften sich die Ereignisse. Ein Einbruch in die Wohnung von Willi Herren. Kurz danach brannte sein gerade erst eröffneter Foodtruck. Jetzt kommen traurige Details ans Licht.

Willi Herren: Foodtruck ausgebrannt – Polizei bestätigt „vorsätzliche Brandstiftung“

Schnell wurden schlimme Befürchtungen laut. Wollte jemand Willi Herren etwas Böses? Anscheinend ja. So fand die Polizei heraus, dass der Foodtruck des Entertainers nicht von selbst abgebrannt ist.

Offenbar gönnte jemand Willi Herren nicht, in Friede ruhen zu können. Drei Tage vor seiner Beerdigung brannte der Reibekuchen-Truck des TV-Stars lichterloh. (Hier mehr dazu!)

Das war Willi Herren:

Wilhelm „Willi“ Herren wurde am 17. Juni 1975 in Köln geboren

Bekannt wurde er als Schauspieler in der ARD-Serie „Lindenstraße“, in der von 1992 bis 2007 zu sehen war

Im Jahr 2004 nahm er am RTL-Dschungelcamp teil und belegte den dritten Platz

Es folgten Auftritte in ähnlichen Reality-TV-Formaten wie „Promi Big Brother“ (2017) oder „Das Sommerhaus der Stars“ (2019)

Im Jahr 2020 nahm er bei „Kampf der Realitystars“ und „Temptation Island VIP“ teil

Dieses Jahr war er in der zweiten Staffel von „Promis unter Palmen“ zu sehen

Am 20. April 2021 ist Willi Herren in seiner Wohnung in Köln verstorben

Kurz davor trennten sich Herren und seine Frau Jasmin

Willi Herren wollte mit dem Foodtruck aus den Schulden kommen

Willi Herrens geliebte „Rievkoochebud“ befand sich an einem Sonntagabend auf einem abgeschlossenen Parkplatz. Lange Zeit war deshalb unklar, wie der Foodtruck in Flammen aufgehen konnte.

Der Foodtruck von Willi Herren ist völlig ausgebrannt. Foto: IMAGO / Future Image

Die Untersuchungen der Polizei brachten nun Licht ins Dunkel. Wie der Kölner Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer gegenüber „Bild“ verriet, soll es sich bei dem Feuer um „vorsätzliche Brandstiftung“ gehandelt haben. Es sei also kein Unfall oder Versehen gewesen, dass Willis Bude komplett zerstört wurde.

Willi Herren: Videomaterial wird ausgewertet – Polizei ermittelt gegen Unbekannt

Doch was spricht dafür, dass es jemand auf das Herzensprojekt des Ex-„Lindenstraße“-Darstellers abgesehen hatte? „Wir schauen, wer sich zum Tatzeitpunkt dort in der Funkzelle aufhielt und werten auch Videomaterial aus, das sichergestellt worden ist“, erklärte Bremer.

Festnahmen habe es allerdings noch keine gegeben. Vorerst werde also gegen Unbekannt ermittelt.

Willi Herrens Beerdigung ging ans Herz. Mehrere Hundert Fans und Angehörige nahmen Abschied von dem Entertainer. Besonders der letzte Gruß seiner Familie war berührend.

Willi Herren: So geht es Jasmin Herren

Seine Ex Jasmin Herren äußerte sich nun zu dem plötzlichen Tod des TV-Stars. Wie es ihr zwei Monate danach geht, kannst du hier nachlesen.

Obwohl Willi und Jasmin kurz vor dem Tod des Promis ihre Trennung bekannt gaben, erbt seine Witze das Vermögen. Das hat sie damit vor.

