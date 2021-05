Willi Herren (†45): Familienstreit eskaliert! Tochter Alessia geht diesen Schritt am Grab

Am 5. Mai wurde Willi Herren auf dem Kölner Melaten-Friedhof beigesetzt. Bei seiner Beerdigung waren zahlreiche Fans und auch Realitystar Frank Fussbroich anwesend.

Eine fehlte bei der Beerdigung von Willi Herren aber: seine Frau Jasmin. Diese kam erst einen Tag später, um sich von ihrem Willi zu verabschieden. Offenbar herrscht zwischen ihr und Willis Tochter Alessia dicke Luft. Anders ist das, was Alessia nun getan hat, nicht zu erklären.

Willi Herren: Frau Jasmin kam erst einen Tag nach der Beerdigung

Am 6. Mai suchte auch Jasmin das Grab von Willi Herren auf dem Friedhof in Köln auf. Weil sie sich psychisch nicht in der Lage gefühlt habe, verzichtete sie auf einen Auftritt bei der Trauerfeier am Mittwoch. Sie legte neben dem Kranz seiner Kinder Alessia und Stefano ein eigenes Gesteck nieder.

Jasmins Abschiedsworte an Willi lauten: „Auf ewig. In jeder Sekunde in meinem Herzen. In meiner Seele. A lääve lang. Ich liebe Dich! Deine Ehefrau Jasmin.“

---------------

Das war Willi Herren:

Wilhelm „Willi“ Herren wurde am 17. Juni 1975 in Köln geboren

Bekannt wurde er als Schauspieler in der ARD-Serie „Lindenstraße“, in der von 1992 bis 2007 zu sehen war

Im Jahr 2004 nahm er am RTL-Dschungelcamp teil und belegte den dritten Platz

Es folgten Auftritte in ähnlichen Reality-TV-Formaten wie „Promi Big Brother“ (2017) oder „Das Sommerhaus der Stars“ (2019)

Im Jahr 2020 nahm er bei „Kampf der Realitystars“ und „Temptation Island VIP“ teil

Dieses Jahr war er in der zweiten Staffel von „Promis unter Palmen“ zu sehen

Am 20. April 2021 ist Willi Herren in seiner Wohnung in Köln verstorben

---------------

Doch wie die „Bild“ berichtet, blieb der Kranz von Jasmin Herren nicht lange an seiner Stelle. Willis Tochter Alessia und andere Familienmitglieder machten sich nämlich an dem Kranz zu schaffen. Alessia riss unter anderem die Schleife von Jasmins Kranz ab.

Willi Herren: Tochter Alessia macht sich an Kranz von Frau Jasmin zu schaffen

Doch warum hat Alessia das gemacht? Ist der Familienstreit nun vollends eskaliert? Bereits im Vorfeld der Beerdigung von Willi hatte es Unstimmigkeiten gegeben zwischen Jasmin und anderen Familienmitglieder gegeben (mehr dazu hier>>>).

---------------

Weitere News zu Willi Herren:

---------------

Nachdem Alessia sich erst nicht äußern wollte, hat sie das Motiv für die Aktion nun auf Instagram verraten. „Ich fand es respektlos, dass manche Menschen Interviews geben und sich über den Tod meines Vaters profilieren wollen“, so die 19-Jährige.

Willi Herren: Tochter Alessia erläutert ihre Beweggründe

„Dann sehe ich vor dem Grab einen Kranz liegen, wo draufsteht: ‚Deine Ehefrau, ein Leben lang.‘ Noch vor einem Monat war ich mit meinem Vater bei der Anwältin, wir haben die Scheidung eingeleitet“, sagt Alessia weiter. Das habe ihr Herz nicht mitgemacht. Es sei zwar nicht gut gewesen, aber sie habe die Schleife einfach entfernen müssen. „Mein Vater wollte diese Ehe nicht mehr. Mir hat das so tief im Herzen wehgetan, dass da steht: ‚Auf ewig Deine Frau.‘ Ich weiß, mein Vater hätte das nicht gewollt –deshalb habe ich das weggetan.“

Willi Herren: Der Kranz von seiner Tochter und seinem Sohn.

Sie berichtet weiter, dass Jasmin Willi vor die Wahl gestellt habe: „Entscheide Dich zwischen mir und Deiner Familie. Das kann doch keine wahre Liebe sein. Sie wollte meinen Vater immer für sich alleine, sie hat uns nicht akzeptiert. Das habe ich auch auf meinem Handy, wo sie meinem Vater schreibt: ‚Ich akzeptiere Deine Tochter nicht. (...).‘ Eine gute Ehefrau stellt den Mann nicht zur Wahl.“

Nach Alessias Aussagen wolle niemand mehr Kontakt zu Jasmin Herren haben. Laut der „Bild“ soll Jasmin Herren wegen der Aktion Anzeige erstattet haben. Scheint ganz so, als sei der Familienstreit noch nicht ausgestanden.