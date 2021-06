Willi Herren (†45): Sieben Wochen nach seinem Tod – Polizei macht erschütternde Entdeckung

Der plötzliche Tod von Willi Herren erschütterte nicht nur die Fans und Freunde des Ballermann-Stars. Die gesamte Fernsehbranche trauerte um den Kölner, nachdem er am 20. April 2021 leblos in seiner Wohnung aufgefunden wurde.

Nur sieben Wochen später macht die Polizei eine erschütternde Entdeckung. Es geht um den abgebrannten Foodtruck von Willi Herren – sein absolutes Herzensprojekt.

Willi Herren: Foodtruck abgebrannt – Ermittler gehen von „vorsätzlicher Brandstiftung“ aus

Offenbar gönnte jemand Willi Herren nicht, in Friede ruhen zu können. Drei Tage vor seiner Beerdigung brannte der Reibekuchen-Truck des TV-Stars lichterloh. Willi Herrens geliebte „Rievkoochebud“ befand sich am Sonntagabend auf einem abgeschlossenen Parkplatz. Lange Zeit war deshalb unklar, wie der Foodtruck in Flammen aufgehen konnte.

Die Polizei geht beim abgebrannten Foodtruck von Brandstiftung aus. Foto: IMAGO / Future Image

Die Untersuchungen der Polizei brachten nun Licht ins Dunkel. Wie der Kölner Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer gegenüber „Bild“ verriet, soll es sich bei dem Feuer um „vorsätzliche Brandstiftung“ gehandelt haben. Es sei also kein Unfall oder Versehen gewesen, dass Willis Bude komplett zerstört wurde.

----------------------------------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das war Willi Herren:

Wilhelm „Willi“ Herren wurde am 17. Juni 1975 in Köln geboren

Bekannt wurde er als Schauspieler in der ARD-Serie „Lindenstraße“, in der von 1992 bis 2007 zu sehen war

Im Jahr 2004 nahm er am RTL-Dschungelcamp teil und belegte den dritten Platz

Es folgten Auftritte in ähnlichen Reality-TV-Formaten wie „Promi Big Brother“ (2017) oder „Das Sommerhaus der Stars“ (2019)

Im Jahr 2020 nahm er bei „Kampf der Realitystars“ und „Temptation Island VIP“ teil

Dieses Jahr war er in der zweiten Staffel von „Promis unter Palmen“ zu sehen

Am 20. April 2021 ist Willi Herren in seiner Wohnung in Köln verstorben

----------------------------------------

Willi Herren: Videomaterial wird ausgewertet – Polizei ermittelt gegen Unbekannt

Doch was spricht dafür, dass es jemand auf das Herzensprojekt des Ex-„Lindenstraße“-Darstellers abgesehen hatte? „Wir schauen, wer sich zum Tatzeitpunkt dort in der Funkzelle aufhielt und werten auch Videomaterial aus, das sichergestellt worden ist“, erklärte Bremer.

Am 16. April posierte Willi Herren noch mit Tochter Alessia und Sohn Stefano vor dem Foodtruck. Foto: IMAGO / Horst Galuschka

Festnahmen habe es allerdings noch keine gegeben. Vorerst werde also gegen Unbekannt ermittelt.

----------------------------------------

Mehr zu Willi Herren:

Willi Herren (†45): Mit ganz viel Liebe zum Detail – SO sieht sein Sarg aus

Willi Herren (†45): Es ist offiziell! Das macht Ehefrau Jasmin mit seinem Erbe

Willi Herren (†45): Sohn Stefano nennt schockierende Details – „Ich habe gebrüllt“

----------------------------------------

Willis Geschäftspartner Jörg und Desiree Hansen haben nach dem Brand des gemeinsamen Foodtrucks eine schwere Entscheidung getroffen. Mehr dazu hier >>>