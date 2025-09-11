Willi Herren: Diebe räumten seine Wohnung aus – neue Ermittlungen! 

Der Tod von Entertainer Willi Herren im April 2021 war ein Schock für die Schlagerwelt. Fans, Freunde und Kollegen fragten sich sofort: Wie konnte es nur so weit kommen? Die Umstände rund um seinen Tod beschäftigen Herrens Fans bis heute.

Am 20. April 2021 fand man Willi Herren leblos in seiner Kölner Wohnung. Der Notarzt attestierte: Kein natürlicher Tod. Nur wenige Stunden nach dem Abtransport von Willis Leiche wurde seine Wohnung erneut zum Tatort: Unbekannte verschafften sich Zutritt zu den Räumen, rissen Schubladen auf und nahmen Wertgegenstände mit – unter anderem eine Rolex-Uhr. Doch wer steckt dahinter?

Rätsel um Willi Herren

Auch vier Jahre nach Willi Herrens Tod sind die Schuldigen nicht gefunden. Aber die Staatsanwaltschaft Köln ist ihnen auf der Spur und ermittelt wieder. Es gibt also neue Entwicklungen in diesem Fall! Was genau es damit auf sich hat, berichten die Journalistinnen Janina Kirsch und Bettina Steinke in dem neuen True-Crime-Podcast “SoKo Schlager”. Doch damit nicht genug. Kirsch und Steinke sichteten für die erste Folge auch die sonst so streng geheimen Akten und liefern spannende Erkenntnisse zum viel zu frühen Tod des beliebten Entertainers.

Der neue True-Crime-Podcast “SoKo Schlager”, eine Marke von schlager.de, erscheint ab sofort wöchentlich. Immer donnerstags – auf Spotify, Amazon Music, in der Schlager.de-App und überall sonst, wo es Podcasts gibt.

Über die Hosts von “SoKo Schlager”

Der Tod von Entertainer Willi Herren im April 2021 war ein Schock für die Schlagerwelt. Fans, Freunde und Kollegen fragten sich sofort: Wie konnte es nur so weit kommen? Die Umstände rund um seinen Tod beschäftigen Herrens Fans bis heute.

Am 20. April 2021 fand man Willi Herren leblos in seiner Kölner Wohnung. Der Notarzt attestierte: Kein natürlicher Tod. Nur wenige Stunden nach dem Abtransport von Willis Leiche wurde seine Wohnung erneut zum Tatort: Unbekannte verschafften sich Zutritt zu den Räumen, rissen Schubladen auf und nahmen Wertgegenstände mit – unter anderem eine Rolex-Uhr. Doch wer steckt dahinter?

Rätsel um Willi Herren

Auch vier Jahre nach Willi Herrens Tod sind die Schuldigen nicht gefunden. Aber die Staatsanwaltschaft Köln ist ihnen auf der Spur und ermittelt wieder. Es gibt also neue Entwicklungen in diesem Fall! Was genau es damit auf sich hat, berichten die Journalistinnen Janina Kirsch und Bettina Steinke in dem neuen True-Crime-Podcast “SoKo Schlager”. Doch damit nicht genug. Kirsch und Steinke sichteten für die erste Folge auch die sonst so streng geheimen Akten und liefern spannende Erkenntnisse zum viel zu frühen Tod des beliebten Entertainers.

Der neue True-Crime-Podcast “SoKo Schlager”, eine Marke von schlager.de, erscheint ab sofort wöchentlich. Immer donnerstags – auf Spotify, Amazon Music, in der Schlager.de-App und überall sonst, wo es Podcasts gibt.

Über die Hosts von “SoKo Schlager”

Soko Schlager Foto: Soko Schlager

Bettina Steinke ist unter anderem Chefredakteurin von schlager.de, einer Marke der FUNKE Digital. In ihrer neuen Rolle als Podcast-Host verbindet sie ihr investigatives Gespür für Verbrechen mit einer publikumswirksamen Audioproduktion.

Janina Kirsch war Chefreporterin der GALA und Unterhaltungschefin bei BILD. Bei Podimo ist Kirsch mit dem Podcast „Stars and Crime“ vertreten, 2025 war sie in der Crime-Reportage „Auf den Spuren des Verbrechens“ bei ProSieben und JOYN zu sehen.



Ihr habt Hinweise zu unseren aktuellen Folgen oder wollt uns einfach Eure Meinung sagen? Dann schreibt uns eine Mail an: office@schlager.de