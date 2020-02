Willi Herren mit krasser Botschaft! „Wir sind ...“

View this post on Instagram

Es gibt Dinge im Leben, die gehören einfach zusammen. Ketchup und Pommes, Blitz und Donner sowie Topf und Deckel. Und so gibt es auch Menschen, die einfach zusammengehören. Zu denen haben wir uns in den letzten 17 Jahren auch immer gezählt. Klar, war es zwischendurch immer mal kompliziert und schwierig. Aber vor allem in den letzten vier Jahren konnte uns zwei kaum etwas trennen. Das Paradoxe: Selbst unsere Trennung vor ein paar Wochen nicht. Obwohl wir zwei uns eine Liebes-Pause genommen haben, merkten wir, dass wir einfach ohne einander nicht leben wollen, nicht leben können. Und so haben wir gegen Ende des Jahres bis hin zu Anfang 2020 einfach als Freunde den Alltag geteilt. Und das hat uns darauf aufmerksam gemacht, warum wir überhaupt einander lieben. Es ist einfach dieses blinde Verständnis, diese innige Liebe, dieses immer für den Anderen Daseinwollen, was uns beide ausmacht. Über diese Gefühle haben wir auch wieder emotional zueinander gefunden und uns wieder neu ineinander verliebt. Das Ganze hat uns als Paar wieder zusammengebracht und uns gezeigt, was eine respektvolle Trennung ohne schlechte und vor allem öffentliche Worte Wert sein kann. Uns hat das unsere Ehe gerettet und wir können euch mit Freude und Liebe sagen: ♡Jasmin & Willi♡ gibt es wieder. Danke an alle, die an uns geglaubt haben, an unsere beiden Familien, die immer ein offenes Ohr hatten, danke an Jasmins Mama, die nie aufgehört hat, gut zu uns zu sein. Wir sind aus dieser ganzen Phase gestärkt herausgegangen und schauen in eine glückliche Zukunft. Danke #love#happy#family#thatslife#cologne#4ever 📸@kadirpressophotography