Will Smith: Drastische Konsequenzen nach Ohrfeigen-Skandal! 10-jähriges Oscar-Hausverbot

Nach seiner Ohrfeige bei der Oscar-Gala tritt Hollywood-Star Will Smith aus der Oscar-Akademie aus. "Ich werde alle weiteren Konsequenzen akzeptieren, die der Vorstand für angemessen hält", schrieb der US-Schauspieler in einer Erklärung.

Bei den Oscars 2022 kam es zu einer unschönen Szene, als Hollywood-Star Will Smith plötzlich die Beherrschung verlor.

Weil Comedian Chris Rock bei der Oscar-Verleihung einen grenzwertigen Witz über den kahlgeschorenen Kopf seiner Ehefrau Jada Pinkett Smith machte, stürmte Schauspieler Will Smith auf die Bühne und verpasste ihm eine schallende Ohrfeige. Das hat jetzt erneute Konsequenzen.

Will Smith bekommt nach Ohrfeigen-Skandal bei Oscars 2022 „Hausverbot“

Wie die Academy of Motion Picture Arts and Sciences am Freitag in Los Angeles bekannt gab, wird Will Smith wegen des Ohrfeigen-Eklats für zehn Jahre von allen Oscar-Zeremonien ausgeschlossen. Für einen Schauspieler, der eigentlich auf dem Höhepunkt seiner Karriere steht, die wohl schlimmste Strafe überhaupt!

Somit zieht der Vorfall trotz Will Smiths Entschuldigung an die Academy während seiner Dankesrede und eine spätere Aussöhnung mit Chris Rock bittere Konsequenzen nach sich.

Könnte der Schauspieler die Zeit zurückdrehen, würde er heute mit Sicherheit anders reagieren. Was einer der besten Tage seiner Karriere hätte sein können, zieht diverse Konsequenzen und einen nicht enden wollenden Medienzirkus um seine Person nach sich. Auch wie es beruflich für den 53-jährigen Filmstar weitergeht, steht angesichts der Entscheidung der Academy of Motion Pictures Art and Sciences in den Sternen. (alp)

