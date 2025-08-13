Hitze-Hammer in Deutschland: Doch die Rettung naht

„Wann wird’s mal wieder richtig Sommer?“ – diese Frage stellten wir uns doch alle in den verregneten vergangenen Wochen. Nun ist der Sommer zurück. Und das mit einem Wumms. Temperaturen weit über der 30-Grad-Marke, Sonnenstunden satt und damit auch wieder bestes Grillwetter. Doch was schmeckt bei diesen Temperaturen am besten? Wir haben bei Starkoch Johann Lafer nachgefragt.

„In diesen heißen Tagen empfehle ich leichte, frische Gerichte, die die Aromen des Sommers zelebrieren! Ein Schweinebraten wäre jetzt viel zu schwer und würde uns in der Küche zu lange schwitzen lassen. Stattdessen greife ich zu knackigem Gemüse direkt aus dem Garten, zarten Fischen aus heimischen Gewässern und leichten Marinaden mit frischen Kräutern. Die Natur schenkt uns gerade ihre besten Gaben – warum sollten wir die nicht nutzen? Ein Carpaccio vom heimischen Rind mit Rucola und Parmesan oder ein Honigmelonen-Carpaccio mit gegrilltem Tofu – das ist die Poesie des Sommers auf dem Teller“, so der ZDF-„Küchenschlacht“-Juror im Interview mit dieser Redaktion.

Johann Lafers Sommer-Rezepte: Die Rettung im Hitze-Hammer

Doch auch abseits des Grills gibt es für den 67-Jährigen perfekte Sommergerichte. „Mein Herz schlägt für eine Kreation, die ich besonders liebe: Marsala-Hühnchen mit Rosinen und Pesto. Die Kombination aus zartem Geflügel und einem frischen Pesto ist für mich der Inbegriff des Sommers. Einfach köstlich“, schwärmt Lafer.

Zu leckerem Essen gehört aber auch ein feines Getränk. Und da setzt Johann auf ausgefallene Limonaden.

„An heißen Tagen erfrische ich mich am liebsten mit meiner selbstgemachten Gurken-Minz-Limonade! Frische Gurken, Bio-Limetten, Minze aus dem Garten und ein wenig Agavendicksaft – püriert und mit sprudelndem Mineralwasser aufgegossen. Ein Hauch Ingwer gibt dem Ganzen eine feine Schärfe. Für die Abendstunden verfeinere ich das Ganze gerne mit einem Schuss guten Gin und nenne es „Lafer’s Cucumber Refresher“. Das erfrischt nicht nur den Körper, sondern auch den Geist“, berichtet der Starkoch. Na, dann kann der Sommer ja gerne noch ein paar Tage bleiben.