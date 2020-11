Wetter: ARD-Moderatorin Claudia Kleinert stichelt gegen Jörg Kachelmann: „Was für ein armer Mensch“

Fieser Seitenhieb gegen den Wetter-Experten Jörg Kachelmann!

Seit über 18 Jahren ist sie als Wetter-Moderatorin in der ARD zu sehen: Claudia Kleinert (50).

Im Frühjahr 2002 wurde sie Teil des festen Teams von TV-Meteorologen der ARD, die vor der Tagesschau und nach den Tagesthemen die Wetter-Aussichten präsentieren. Doch nur wenige Jahre zuvor arbeitete Kleinert noch für einen anderen prominenten Namen in der Wetter-Szene: Jörg Kachelmann (62).

Wetter: ARD-Moderatorin Claudia Kleinert teilt gegen Kachelmann aus

Der Ex-Wettermoderator hatte Claudia Kleinert Ende der 90er Jahre an Bord seiner Firma „Meteormedia“ geholt. Dort stieg Kleinert sogar bis in die Geschäftsleitung auf, bevor sie dem Unternehmen für den ARD-Job den Rücken kehrte. Mit Kachelmann scheint sich die heute 50-Jährige aber offenbar nicht sonderlich gut verstanden.

Seit 2002 präsentiert Claudia Kleinert das Wetter in der ARD. Davor arbeitete sie einige Jahre in der Firma von Jörg Kachelmann. Foto: ARD/Thorsten Jander

Angesprochen auf ihren ehemaligen Chef findet Claudia Kleinert in einem Interview mit der „Hessischen/Niedersächsischen Allgemeine“ (HNA) deutliche Worte: „Ich habe kein Verhältnis zu ihm. Ich hatte auch noch nie eins. Als er noch in der Firma war, haben wir uns beruflich ausgetauscht.“

Wenn sie jetzt noch etwas von Kachelmann mitbekommt, liegt dies meist an seiner sehr aktiven Twitter-Nutzung: „Heute lese ich manchmal seine Posts, in denen er sich über irgendjemanden aufregt, und denke nur: Was für ein armer Mensch.“ Puh, eine verbale Kaltfront!

Das ist Claudia Kleinert:

Claudia Kleinert wurde am 31. Dezember 1969 in Koblenz geboren

Sie ist eine deutsche Fernsehmoderatorin

Sie ist gelernte Bankkauffrau

Im Anschluss studierte sie BWL an der Uni in Köln

Nebenher arbeitete sie für den WDR

ab 1999 moderiert sie „Das Wetter im Ersten"

Kleinert: Menschen wie Kachelmann „tun mir eher leid“

Und Kleinert geht sogar noch weiter: „Wenn er einen auf dem Kieker hat, macht er einen gnadenlos nieder. Menschen, die so etwas nötig haben, tun mir eher leid.“

Kachelmann kritisert auf seinem Twitter-Account immer wieder mit deutlichen Worten die Umweltpolitik der Bundesregierung. Besonders hat er es auch auf Personen abgesehen, die ihr Haus mit Holzöfen heizen.

Gefördert durch die dümmste Energie- und Umweltpolitik ever. https://t.co/cCmRnZRZpc — Jörg | kachelmannwetter.com🇨🇭 (@Kachelmann) November 16, 2020

Oft teilt er Bilder von rauchenden Wohnhaus-Kaminen, spricht von einer „Feinstaub-Mafia“ oder kürt „Holzofen-Stinkstädte“. (at)