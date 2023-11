„Wetten, dass..?“: DAS ist der wahre Grund für Gottschalks Abschied

Es ist das Ende einer Ära. Wenn sich Thomas Gottschalk am Samstagabend (vielleicht sogar frühen Sonntagmorgen) von seinen Zuschauern in Deutschland, Österreich und der Schweiz verabschiedet, wird es das letzte Mal sein. Ein letztes Mal „Wetten, dass..?“.

Wir begleiten dich bei diesem letzten Abend voller Fernsehgeschichte, bei den letzten Wetten, beim letzten Mal „Wetten, dass..?“ mit Thomas Gottschalk.

Samstag, 25. November 2023

10.05 Uhr: Der Abschied naht. Doch warum macht Thomas Gottschalk überhaupt Schluss? Gegenüber „all4radio“ verrät der Showmaster: „Ich glaube auch nicht, dass es den Bedarf an einer weiteren Familiensendung gibt.“ So habe sich „Wetten, dass..?“ verändert. „Die Sendung ist natürlich schneller geworden.“ Und weiter: „Wir hatten damals eine Langsamkeit und teilweise eine Unerheblichkeit. Da konnte man im Grunde dummes Zeug erzählen, ohne sich bremsen zu müssen. Heute bist du dauernd auf einem glatten Eis unterwegs und ich muss mir schon überlegen, was ich sage.“

7.15 Uhr: Sie haben es versucht, und das nicht nur einmal. Seit Wochen schon versuchen Dennis und Benni Wolter, die Moderatoren der YouTube-Show „World Wide Wohnzimmer“, sich irgendwie als Nachfolger für „Wetten, dass..?“ ins Spiel zu bringen. Bislang ohne Erfolg.

Die Gäste bei „Wetten, dass..?“

Helene Fischer

Cher

Shirin David

Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic

Matthias Schweighöfer

Take That

Hazel Brugger

Jan Josef Liefers

Stefanie Stappenbeck

Lena Mantler

Und auch der Versuch, an Tickets für die begehrte letzte Ausgabe mit Gottschalk zu kommen, waren bislang nicht von übermäßigem Erfolg gekrönt. Doch nun, kurz vor dem großen Abend, meldete sich das ZDF doch noch bei den beiden Moderatoren. Der Sender hatte eine Überraschung im Gepäck.

Mehr Nachrichten:

„Hey, liebes WWW-Team, es geht um euer Lieblingsthema: ‚Wetten, dass..?‘ Wir haben da was für euch. Wo schaut ihr denn die Sendung? Könnt ihr uns eine Adresse geben, an die wir etwas schicken können“, schrieb das ZDF an Benni und Dennis. Eine Überraschung soll für die beiden auf dem Weg sein. Was genau es ist? Unklar. Bei Instagram schreibt die ZDF-Mediathek lediglich: „Schauen wir mal, was wird.“ Wir sind gespannt.