„Wetten, dass…?“ (ZDF): Gottschalk mit Spitze gegen Helene Fischer! Zuschauer völlig verwirrt – „mutig“

Es war DAS Highlight des Jahres! Das ZDF holte „Wetten, dass…?“ zurück! Am Samstagabend stand Kultmoderator Thomas Gottschalk für eine einzige weitere Sendung live in Nürnberg vor der Kamera – und hatte hochkarätige Gäste dabei: Unter anderem Schlagerstar Helene Fischer!

Doch der „Wetten, dass…?“-Moderator hatte vorab wegen ihrer Schwangerschaft Bedenken. Welche fiesen Spitzen er während der Livesendung gegenüber der Sängerin vom Tisch ließ und welcher Star kurz vor der Show abgesagt hatte, liest du in unserem „Wetten, dass…?“-Liveticker.

Helene Fischer saß den ganzen Abend auf der Couch bei „Wetten, dass..?“ Foto: Screenshot ZDF

Das waren die Moderatoren von „Wetten, dass..?“:

1981 bis 1987 moderierte Frank Elstner

1987 bis 1992 moderierte Thomas Gottschalk

1992 bis 1993 moderierte Wolfgang Lippert

1994 bis 2011 moderierte wiederum Thomas Gottschalk

2012 bis 2014 moderierte Markus Lanz

„Wetten, dass…?“ (ZDF): Schwangere Helene Fischer zu Gast – fiese Spitze von Thomas Gottschalk

Montag, 7.11.2021

05.56 Uhr: Helene Fischer musste einiges ausalten am Samstagabend. Eigentlich wollte die Sängerin ja gar nicht über ihre Schwangerschaft sprechen, doch Thomas Gottschalk ließ nicht locker. Hier kannst du alle Einzelheiten dazu lesen >>>

Samstag, 6.11. 2021:

23.47 Uhr: Und damit ist „Wetten, dass…?“ zu Ende. Blumensträuße für die Damen, Applaus im Saal, Konfetti - keine Frage, über diesen Abend wird sicher noch lange gesprochen! Wir verabschieden uns, bis bald!

23.45 Uhr: Der Gewinner steht fest: Es ist die Dart-Wette! Wir erinnern uns: Leon zielte mit Dartpfeilen auf eine Landkarte und musste genau das treffen, was er auf Anweisung treffen sollte.

23.42 Uhr: Partyalarm mitten in der Show! Svena Jung und Heino Ferch müssen ihren verlorenen Wetteinsatz einlösen und tanzen. „Heino, Respekt“, sagt Thomas Gottschalk verblüfft.

23.37 Uhr: Das Ende naht, 20 Minuten sind schon überzogen. Wenn schon, denn schon, denkt sich Tommy und holt noch mal alle Wett-Kandidaten auf die Bühne. Denn bald entscheidet sich, wer die beste Wette des Abends hatte und 50.000 Euro gewinnt. Für die ZDF-Zuschauer gilt: Auf die Plätze, fertig, anrufen!

23.34 Uhr: Das hat wohl nicht ganz so geklappt wie erhofft. Die Wette ist verloren, jetzt muss Frank Elstner seinen wetteinsatz einlösen. Er will mit Thomas Gottschalk in den Zoo und jede Abteilung besuchen. Echt jetzt?!

23.23 Uhr: NATÜRLICH darf in der heutigen „Wetten, dass..?“-Show eine Bagger-Wette nicht fehlen. Die waren in der Vergangenheit schon immer echte Highlights. Worum es diesmal geht? Der Bagger muss Frisbees fangen.

„Wetten, dass…?“ kehrt für eine einmalige Show zurück ins ZDF.

23.18 Uhr: Frank Elstner freut sich dabei zu sein und ist ganz nostalgisch: „Ich kann mich genau erinnern an meine erste Sendung. Meine erste Sendung war 40 Minuten zu lang.“

Thomas kontert, weil auch er bereits überzieht: „Ich habe nie bösartig überzogen, ich war nie bösartig. Wenn ihr so lange quatscht!“

Zu Ehren von Elstner darf dieser die letzte Wette des abends präsentieren.

23.16 Uhr: Der Erfinder von „Wetten, dass..?“ höchstpersönlich zu Gast: Frank Elstner!

23.14 Uhr: „Da waren einige starke Dance-Moves dabei, Udo“, merkt Gottschalk anschließend an und scherzt: „Früher haben 30-Jährige ein Schild hochgehalten: 'Ich will ein Kind von dir', heute stehen 30-Jährige da und sagen: 'Ich bin deine Tochter.'“ Das Publikum flippt aus!

23.10 Uhr: „Darauf haben viele Fans lange gewartet: Kein Geringerer als Udo Lindenberg ist da. Cool wie immer performt er „Kompass“.

23.06 Uhr: Wahnsinn, das Klobürsten-Spektakel kommt beim Publikum gut an. Die beiden Mädels kriegen sich selbst gar nicht mehr ein vor Lachen. Natürlich gewinnen sie die Wette!

Für diese Momente wie hier bei der Klo-Wette liebe ich die Show. #WettenDass — Fabs (@Fabbsomat) November 6, 2021

22.59 Uhr: Jetzt sind zwei junge Mütter an der Reihe. Sie wollen gegenseitig mithilfe von Klobürsten (!) Musikstücke erkennen. Diese bewegen sich in der Toilette hin und her und machen Musik, die erraten werden soll.

Ups, nur Thomas Gottschalk passiert plötzlich ein peinlicher Fehler. Als er sich an die Wett-Paten Svenja und Heino wendet, fällt ihm Svenjas Name nicht mehr ein. Die muss glatt nachhelfen. „Aber ich habe mich doch bis hier gut geschlagen, oder?“, fragt Tommy verschmitzt nach. Es sei ihm verziehen.

22.43 Uhr: Da begrüßt Gottschalk die Schauspielerinnen Svenja Jung und Heino Ferch in seiner Show und schon richtet er seine Aufmerksamkeit wieder auf Helene Fischer. Er habe nämlich kürzlich eine Frau kennengelernt, die bei Helen Fischers Vater früher schwimmen gelernt hat. Kann das sein?

Helene bestätigt es prompt: „Ja das kann sein. Er hat mal Schwimmunterricht gegeben.“

22.37 Uhr: Jetzt gibt's erst mal wieder was auf die Ohren. Künstlerin Zoe Wees gibt ihren Chart-Hit „Girls like us“ zum Besten. Und bekommt anschließend - ganz wie in alten Zeiten - einen Blumenstrauss überreicht.

22.33 Uhr: Während der Show erinnert Thomas Gottschalk an ein weiteres Highlight am kommenden Samstag. Da steht Giovanni Zarrella für seine nächster ZDF-Sendung auf der Bühne. Ohne Tommy, versteht sich...

22.21 Uhr: Mal ein paar nette Worte von Zuschauern zwischendurch. Einige freuen sich wahnsinnig, dass die ZDF-Sendung ihr kurzes Comeback feiert:

Die Show nach Jahren wieder zu sehen, weckt Kindheitserinnerungen. Das ist in diesen Zeiten einfach mal wieder schön. Und früher hab ich definitiv viele Witze von Herrn #Gottschalk

Noch nicht verstanden.#Wettendass — SpinnDoc🕷 (@spindocAT) November 6, 2021

22.19 Uhr: Ah da war ja noch die Außenwette. Giovanni Zarrella friert sich draußen einen ab. Endlich wird auch verraten, worum es geht:

Ein Gokart, das nur durch Wasser aus dem Schlauch der Freiwilligen Feuerwehr angetrieben wird, soll eine Strecke schneller zurücklegen, als 800 Meter Staffel-Läufer aus Österreich.

22.11 Uhr: Joko scheint ganz aufgeregt zu sein, neben Helene zu sitzen. Das bemerkt auch Thomas Gottschalk: „Hättest du gedacht, dass du mal neben Helene Fischer sitzen darfst?“ Joko: „Nee tatsächlich noch nicht.“ Und wieder lässt Tommy das Charts-Battle mit Ed Sheeran vom Tisch. Lachen kann die Sängerin da nicht wirklich…

22.03 Uhr: Da sind sie: Joko Winterscheid und Klaas Heufer-Umlauf. Die beiden schlagfertigen Moderatoren wurden vorab schon angekündigt. „Es ist wie ein Fiebertraum, kann gar nicht glauben, dass es wahr ist“, so Klaas sofort, als er neben Thomas, Michelle und Helene auf der Couch sitzt.

21.58 Uhr: Es wird romantisch! Dank der Musical-Ausschnitte von „Die Einkönigin“. Hach, jetzt kann die Vorweihnachtszeit beginnen...

21.53 Uhr: „Sowas gibt es nur bei „Wetten, dass..?“, sagt Thomas Gottschalk auf die spontane Gesangseinlage. Das Publikum jubelt und will eine Zugabe.“ Dann folgt die Enttäuschung: Benny und Björn müssen schon wieder los, ihr Flieger geht. Immer dieser Flieger...

21.46 Uhr: Das gab es noch nie! Abba singt mit Helene Fischer. Ein musikalisches Highlight.

21.38 Uhr: Jetzt wird es zum ersten mal auch politisch bei „Wetten, dass…?“. Wett-Kandidat Leon wirft immer noch mit Dartpfeilen auf eine Landkarte. Da kann sich Thomas Gottschalk einen Spruch gegen Ministerpräsident Markus Söder nicht verkneifen. Der sagte kurz vor der Show noch wegen der aktuellen Corona-Entwicklungen seinen Auftritt ab.

Thomas: „Unser Ministerpräsident wollte eigentlich auch kommen. Der kann das mit den Pfeilen auch gut, aber der trifft nur Nordrhein-Westfalen.“ Das hat gesessen! Denn dass Söder mit dem ehemaligen NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und dessen Maßnahmen nicht immer einverstanden war, ist allseits bekannt.

21.29 Uhr: Die nächste Wette ist am Start. Die Abba-Sänger fragen schon, ob Wettkandidat Leon lange geübt hätte. Denn er will mit Dartpfeilen auf eine Landkarte zielen und genau das treffen, was er auf Anweisung treffen soll. „Das halte ich für wahnsinnig schwer", sagt Thomas Gottschalk sofort. Bei den Proben hätte es nicht immer geklappt“, verrät er auch gleich.

21.26 Uhr: Kleine fiese Spitzen gegen Helene Fischer kann sich Thomas Gottschalk übrigens schon den ganzen Abend nicht verkneifen. Da erinnert er sie doch glatt daran, dass Ed Sheeran sie vom Albumcharts-Thron verdrängt hat. Ja gibt's denn sowas?!

Und auch davor hakt er immer wieder wegen ihrer Schwangerschaft nach, obwohl sie schon genervt wegen des Themas ist und sagt, eigentlich nicht darüber reden zu wollen. Auf Twitter schreibt ein Zuschauer deswegen zum Beispiel schon: „Irgendwie auch mutig, wie Gottschalk Helene Fischer dauernd passiv-aggressiv anzickt.“

21.23 Uhr: Abba ist Kult. Thomas ist absolut hin und weg von den Musikern und fragt dann auch gleich mal Helene Fischer nach, was sie davon hält. Helene: „Das sind Legenden. Das sind Klassiker. Ich habe es hinter der Bühne erlebt. Meine Maskenbildnerin sagte noch, dass ihre Mutter ein Riesenfan ist.“

21.17 Uhr: Das nächste Highlight ind er Special-Show von „Wetten, dass..?“: Björn und Benny von Abba betreten gerade die Show-Bühne. Applaus, Gekreische - selbst Helene steht auf.

21.13 Uhr: Und noch ein Schlagerstar zu Gast bei Thomas Gottschalk: Giovanni Zarrella moderiert die Außenwette. Doch auch der Sänger kann sich einen Kommentar zu Helene nicht verkneifen: „Helene Fischer noch mal herzlichen Glückwunsch zur Schwangerschaft. Das ist das Beste auf Erden.“ Und wie reagiert die Künstlerin? Bedankt sich schüchtern und lächelt verschmitzt.

21.08 Uhr: Helenes Fans können sich übrigens freuen: Die Schlagerqueen hat versprochen, bis zum Ende der Sendung auf der Couch bei Tommy zu sitzen. Yay!

Helene Fischer bleibt den ganzen Abend auf der Couch bei Tommy. Foto: Screenshot ZDF

21.06 Uhr: Was der achtjährige Emil macht? Sich nur an den Stangen durch die U-Bahn bewegen. Und er hat es geschafft! Helene Fischer geht extra zu Emil. Thomas: „Helene Fischer kommt extra zu dir.“ Emil: „Oh mein Gott!“

21.02 Uhr: Jetzt kommt zwischendurch die Tik-Tok-Generation. Die Zwillinge Lisa und Lena begrüßen Michelle Hunziker. Eine der Twins verrät auch noch das Unglaubliche: Sie hat sich hinter den Kulissen die Haare von Joko und Klaas schneiden lassen. Was sie bei „Wetten, dass…?“ wollen? Eine Musikchallenge mit Helene Fischer veranstalten, sollte die bei der Kinderwette verlieren.

21.00 Uhr: Helene Fischer ist auch während der Show auf Instagram aktiv. Hier ist sie von hinten kurz vor ihrem Auftritt zu sehen:

20.55 Uhr: Wie könnte es anders sein: Michelle ist wett-Patin bei der Kinderwette…

20.54 Uhr: Helene wird von Thomas Gottschalk darauf angesprochen, ob sie wieder schnell fit werden will nach der Geburt. „Ehrlich gesagt, habe ich mir noch nicht so viele Gedanken gemacht, wie ich danach aussehe.“

20.52 Uhr: Auch Michelle Hunziker ist hin und weg von Stargast Helene Fischer: „Als dreifache Mama, darf ich es sagen: du hast so einen schönen Glanz in deinen Augen.“

20.50 Uhr: Eigentlich will sie gar nicht über ihre Schwangerschaft reden. Doch Thomas muss es tun: „Wenn ich dich nicht nach der Schwangerschaft frage, sagen sie alle: Der Trottel weiß das gar nicht!“

20.48 Uhr: Applaus wie bei Thomas Gottschalk zu Beginn der Show. Und Helene wirkt sichtlich ergriffen von so viel Zuspruch. Obwohl, den ist sie ja eigentlich gewohnt.

„Helene ich habe diesen Hype nicht geglaubt, bis ich ihn erlebt habe. Alles wegen dir.“

20.45 Uhr: Clever! Helene trägt ein schwarzes Shirt unter ihrem hellen Blazer. Der Babybauch ist von vorne nicht sofort sichtbar, von der Seite aber eindeutig! Was für eine Stimmung!

Helenje Fischers Babybauch bei Wetten, dass..? Foto: Screenshot ZDF

20.43 Uhr: Sie performt ihren Song „Null auf 100“ und der Saal in Nürnberg bebt!

20.42 Uhr: Jetzt kommt sie: Helene Fischer is in the house!

20.38 Uhr: Uno hat es geschafft und Michelle ist erleichtert. Jetzt muss sie kein Yoga vor Millionen von Zuschauern machen. Schade, wir hätten es doch so gerne gesehen! Michelle: „Das war so schön als erste Wette und ich muss kein Yoga machen, danke!“

20.35 Uhr: Und weil's so schön war. Hier noch mal die Standing Ovations, als Tommy die ZDF-Bühne betritt:

20.33 Uhr: Hund Uno kann nicht nur Müll trennen, sondern auch Yoga! Sollte er die Wette verlieren, muss Michelle Hunziker Yoga-Übrungen von ihm nachmachen, wie Thomas verlauten lässt. das Doofe: Sie trägt ein ziiiiemlich enges Kleid!

Jetzt hatte #Wettendass 10 Jahre Zeit, um echt gute Wetten zu sammeln...doch was kommt jetzt stattdessen? So ne öde Hubdewette...Leute, Leute 🙄🙆‍♂️🤦‍♂️ pic.twitter.com/D75iog9M3f — Multirole 💢 (@PandemicOpinion) November 6, 2021

20.29 Uhr: Ui, die erste Anspielung auf Helene Fischer! Und das ausgerechnet von Thomas Gottschalk, der einen Witz über seinen eigenen Körper und Bauch macht, sich dann aber daran erinnert, dass die schwangere Schlagerkönigin ja später kommt. „Alle werden eh auf Helene Fischers Bauch gucken.“

20.27 Uhr: Die erste Wette des Abends! Der Hund Uno soll den Müll korrekt trennen können. Michelle ist perplex, als sie die Wette hört: „Wie ist das möglich, dass ein Hund das unterscheiden kann?“

20.25 Uhr: Oh es wird gleich zu Beginn schmutzig. Thomas zu Michelle: „Wir haben doch immer rumgefummelt.“

20.24 Uhr: Die schöne Michelle Hunziker steht Thomas Gottschalk heute als Co-Moderatorin zur Seite. Zwei Kinder mehr und ein kurzer Haarschnitt seit dem letzten Auftritt bei „Wetten, dass…?“. Ein echter Hingucker wie immer!

20.22 Uhr: Schick gemacht hat er sich ja, der Thomas. Gold-schwarz glänzendes Jacket - ganz wie in alten Zeiten....

Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass..? 2021" Foto: Screenshot ZDF

20.20 Uhr: Der Applaus für den Entertainer hört nicht mehr auf. „Oh wie ist das schön, oh wie ist das schön...“, singen die Gäste vor Ort in Nürnberg. Thomas: „Jetzt ist doch gut!“

Die Sendung kann wohl wie damals länger dauern. Tommy kündigt zumindest schon an: „Ich genieße den Abend und ich lasse mir Zeit.“

20.17 Uhr: Standing Ovations für Thomas Gottschalk. ist ja auch ein großer TV-Moment...

20.15 Uhr: 40 Jahre „Wetten, dass..?“! 40 Jahre Unterhaltung im ZDF. Jetzt geht es endlich los, das lange Warten hat ein Ende. „Wetten, dass..?“ ist für eine einmalige Show zurück im deutschen TV.

Zu Beginn wird auf die legendären Sendungs-Opener seit 1981 zurückgeblickt. Wie sagt Thomas Gottschalk bei Instagram so schön: „Eine dreieinhalbminütige Orgie – du musst sehr tapfer sein.“

20.06 Uhr: Die Vorfreude steigt, die Fans sind auf Twitter schon ganz aufgeregt:

„Ich freue mich schon“

„düdüdü düdüdüdüdü... Gleich geht es los“

„In 8 Minuten geht's los“

„Bin ready, Wetten, dass..?“

19.30 Uhr: Der Countdown läuft, noch eine Dreiviertelstunde bis Showbeginn!

Der Countdown läuft





Heute Abend mal was kultiges erleben! Mit Wetten dass ?

Thomas Gottschalk ist sowieso eine Legende und prägte das deutsche Fernsehen wie kein zweiter



#Wettendass pic.twitter.com/hm7gsjRW0Y — Alhyan (@Alhyankochner) November 6, 2021

19.13 Uhr: Michelle Hunziker wird – wie schon in den letzten „Wetten, dass..?“-Sendungen an der Seite von Thomas Gottschalk – als Co-Moderatorin durch den Abend führen. Was die gebürtige Schweizerin von ihrem Kollegen hält, hat sie bei den Show-Proben gegenüber dem ZDF verraten: „Oft sagen die Leute, wie ist Thomas Gottschalk? Ja, Thomas ist genauso. Er ist lebenslustig, er liebt das Leben und genießt es und deswegen kommen wir auch so gut aus. Wir sind uns ähnlich.“

Michelle Hunziker hat bereits Erfahrung im Umgang mit Thomas Gottschalk: Bei "Wetten dass" war sie die Co-Moderatorin. Foto: dapd

19:01 Uhr: Welche Überraschungsgäste werden in der Wett-Show heute Abend dabei sein? Diese Frage stellen sich einige Fans schon seit Tagen. Einer der Stargäste hat kurz vor der Sendung absagen müssen. Wer das ist und was die Gründe sind, kannst du hier lesen >>>

10.15 Uhr: Noch rund zehn Stunden, dann gibt es endlich ein Wiedersehen mit der ZDF-Sendung. Kult-Moderator und „Wetten, dass...?!“-Urgestein Thomas Gottschalk hat sich wohl schon deutlich länger als die gespannten Zuschauer auf die Revival-Ausgabe eingestellt.

Vor allem die Aussicht auf Gast und Schlagerkönigin Helene Fischer ließ den 71-Jähriger zu einer besonderen Maßnahme greifen. „Ich habe extra ein bisschen abgenommen, damit die Leute nicht auf meinen Bauch gucken, sondern auf den von Helene“, verrät Gottschalk gegenüber „Bild“.

Freitag, 5.11.2021:

18 Uhr: Das Warten hat bald ein Ende. Vor allem Helene-Fischer-Fans können sich freuen: Die Sängerin wird in Thomas Gottschalks legendärer ZDF-Sendung aufwarten – inklusive Schwangerschaftsbäuchlein! Gegenüber dem ZDF sagte der Moderator kürzlich, als ihr Auftritt noch nicht bestätigt war:

„Ich habe ja dem ZDF geschworen, dass ich nicht vorschnell Dinge verrate, die ich weiß, die wir natürlich auch als Überraschung präsentieren wollen. Helene Fischer hat bisher nicht abgesagt.“ Doch er hatte auch Bedenken: „Einzige Sorge war, dass sie die Schwangerschaft zum Anlass nimmt, zu sagen: Jetzt kann ich nicht mehr kommen“, so Thomas Gottschalk. Seinen Humor hat er übrigens nicht verloren, denn sein Plan, den er spaßeshalber schon verriet, lautet: „Ich stehe mit meinem Ultraschall natürlich bereit.“

Thomas Gottschalk kehrt nach langer Pause zurück auf die „Wetten, dass..?”-Bühne. Foto: picture alliance / dpa | Jörg Carstensen

17 Uhr: Einige Gäste stehen bereits fest. Dazu gehören:

Helene Fischer

Abba

Michelle Hunziker

Udo Lindenberg

Giovanni Zarrella

Joko Winterscheidt

Klaas Heufer-Umlauf

Heino Ferch

Svenja Jung

Lisa und Lena

Doch das sind noch längst nicht alle. Zumindest deutet Moderator Thomas Gottschalk noch etwas Großes im Gespräch mit dem ZDF an: „In den 80er Jahren waren die größten Show-Acts unterwegs. Da gab es eine Couch und da saßen drauf der Placido Domingo, Günther Netzer und es haben Rod Stewart und Elton John performt. Und ich habe gesagt, wenn ich es jetzt noch mal mache, dann muss es genauso sein, wie es war. Nur so hat es Sinn. Es wird ein Nostalgie-Abend sein.“ Oha, dann erwarten die Zuschauer ja noch einige Überraschungen.

16.30 Uhr: Am 13. Dezember 2014 wurde „Wetten, dass…?“ nach 33 Jahren eingestellt. Um die Vorfreude der Highlight-Show am Samstag schon mal in die Höhe zu treiben, hat das ZDF jetzt noch einmal die besten Szenen zusammengeschnitten und auf Facebook veröffentlicht:

16 Uhr: Diese Worte von Helene Fischer überraschen. Die Sängerin verriet jetzt in einem Interview, dass der Zeitpunkt aufzuhören sicher irgendwann kommen wird. Was sie genau dazu sagt, erfährst du hier >>>

„Wetten, dass…?“ kam am Samstag um 20.15 Uhr im ZDF. (jhe)