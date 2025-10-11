„Wer weiß denn sowas?“: Zuschauer auf 180 – „Totale Fehlbesetzung“

„Wer weiß denn sowas?“ begrüßt ein neues Gesicht. Am Samstagabend (11. Oktober) feierte die Kult-Show mit einer XXL-Ausgabe das große Comeback aus der Sommerpause. Moderator Kai Pflaume (57) führt gewohnt charmant durch die Show. Eine Änderung sorgt allerdings für mächtig Wirbel. Neben Bernhard Hoëcker (55) nimmt nicht mehr Elton (54) sondern Wotan Wilke Möhring (57) als neuer Teamkapitän Platz.

Ob die Neubesetzung bei den Zuschauern gut ankommt? Wotan Wilke Möhring (57) sollte eigentlich frischen Wind ins Quiz bringen. Schauspieler, Charmebolzen und Publikumsliebling – auf dem Papier klingt das perfekt. In der Praxis lief es anders.

„Wer weiß denn sowas?“: Fan-Frust im Netz

Zur Premiere bekamen Pflaume & Co. hochkarätige Gäste an ihre Seite. In drei Runden traten unter anderem Torsten Sträter, Martina Hill, Beatrice Egli, Victoria Swarovski, Filiz Tasdan und Felix Lobrecht an. Gelacht wurde viel, gerätselt auch. Nur die Stimmung bei den TV-Zuschauern ließ ein wenig zu wünschen übrig.

Schon vor der Ausstrahlung ahnten viele, dass es ohne Elton anders wird. „Freue mich auf heute Abend, aber es wird ungewohnt ohne Elton“, schrieb ein Fan auf Instagram. Ein anderer hoffte: „Schade, ich hatte auf eine Kapitänin gehofft. Oder braucht es Männer für die Quoten?“

Nach den ersten Minuten in der Show explodierten dann die Kommentarspalten. Unter dem Instagram-Beitrag der Sendung heißt es u.a.:

„Ihr müsst einen Comedian nehmen.“

„Ich bin jetzt schon gelangweilt und enttäuscht.“

„Wotan ist für mich schon nach einer knappen halben Stunde eine totale Fehlbesetzung. Tut mir leid.“

„Ohne Elton geht gar nicht.“

„Leider gefällt mir die neue Besetzung nicht. Werde wohl kein Fan…“

Dass eingefleischte Fans so reagieren, dürfte nicht wundern. Schließlich tritt Wotan in große Fußstapfen. Dabei ist aller Anfang schwer. Und wer weiß? Vielleicht mausert sich der Schauspieler bald doch noch zum Publikumsliebling.