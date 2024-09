„Wer wird Millionär?“: Kandidatin ruft ARD-Star an – Jauch spottet

Seit Jahren hoffen Teilnehmer in dieser Quizshow auf den ganz großen Gewinn: „Wer wird Millionär?“ – und jetzt darf besonders gejubelt werden. Denn das Format kehrt im Rahmen des 25-jährigen Jubiläums aus der Sommerpause zurück und bringt ein beliebtes Special mit. An drei aufeinanderfolgenden Abenden haben ausgewählte Kandidaten die Möglichkeit, sich ab einer festgelegten Gewinnsumme (16.000 Euro) für das große Finale am 5. September zu qualifizieren, in dem es dann um satte drei Millionen Euro geht.

Gleich zu Beginn nimmt Kandidatin Jutta Engel auf dem begehrten Stuhl Platz. Doch schon nach wenigen Fragen gerät sie ins Wanken – und zückt einen nicht unbekannten Telefonjoker!

„Wer wird Millionär?“-Kandidatin steht auf dem Schlauch

Endlich darf vor den Bildschirmen wieder mitgeraten werden! Die beliebte Quizshow „Wer wird Millionär?“ kehrt mit Gastgeber Günther Jauch und einer Spezial-Ausgabe ins Programm zurück. Der Clou: Es geht nicht nur um eine, sondern gleich um drei Millionen Euro. Kandidatin Jutta stellte am Montagabend (2. September) ihr Wissen unter Beweis – doch bei der 4.000 Euro-Frage gerät sie plötzlich ins Stocken.

Zum Glück hat sie den Telefonjoker bereit, der ihr aus der Klemme helfen soll. Wen sie dann anruft, lässt Günther Jauch sprachlos zurück!

„Wer wird Millionär?“: Jauch fällt deutliches Urteil

Denn Jutta ruft keinen Geringeren, als ARD-Star Willi Weitzel von „Willi wills wissen“ an. Die gestellte Frage lautet: „Wovon rät die DLRG vor allem jungen Schwimmern ab?“ A) rote Badekappe B) dunkle Schwimmbrille C) blaue Badebekleidung D) helle Schwimmnudel.

+++Günther Jauch: Stunden nach „Wer wird Millionär“ bestätigt sich der erste Verdacht+++

Auch wenn sich Willi Weitzel seit Jahren selbst mit spannenden Fragen beschäftigt, kann er Jutta nicht weiterhelfen und tippt schließlich eine Antwort, die es nicht gibt. „Ich glaube, es ist die dunkle Badebekleidung“, vermutet er kurz bevor die Zeit abläuft. Günther Jauch spottet daraufhin: „Er hat auch schön alles gemixt. Es sind die Spielemarken. Es ist die helle Schwimmbrille“, so der Moderator.

Der ARD-Star aus „Willi wills wissen“ konnte zwar nicht mit seinem Wissen glänzen, doch das tat Juttas Erfolg keinen Abbruch. Mit Antwort C erriet sie die Frage letztendlich richtig. In den nächsten Tagen wird sich noch zeigen, wer bei „Wer wird Millionär?“ die Nase vorne hat.