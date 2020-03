„Wer wird Millionär?“ (RTL): Kandidat hat ganz besonderen Joker bei Zocker-Special – „Hatten wir lange nicht mehr“

Es wird spannend bei „Wer wird Millionär?“: Nachdem am Montag das Zocker-Special gestartet ist, findet am Dienstag die Fortsetzung statt. Die Gewinnsumme: satte zwei Millionen Euro! Der aktuelle „Wer wird Millionär“-Kandidat Lukas Gotter will das Geld mit Hilfe eines ganz bestimmten Jokers holen.

„Wer wird Millionär“: Pastor bei Zocker-Special

Der 32-jährige Lukas Gotter aus Halle startet beim zweiten Teil des „Wer wird Millionär?“-Zocker-Specials bereits bei 250.000 Euro.

Das Besondere: Der Pastor hat erst einen Joker verbraucht, hat also für die verbliebenen drei Fragen zur Million noch zwei Joker (Telefon-Joker und 50:50) übrig!

Und als wäre das nicht schon genug Glück, hat der Kandidat noch seinen ganz eigenen Joker: Gott! Er war auf dem Ratestuhl bei ihm, wie Gotter im Interview mit RTL erzählt: „Ich habe die ganze Zeit im Stillen für mich immer wieder gebetet und habe das Gott hingelegt und ihm das quasi übergeben.“

Kandidat und Pastor Lukas Gotter hat für drei Fragen noch zwei Joker. Foto: TV Now / Stefan Gregorowius

Für ihn sei es schön gewesen zu wissen, „dass ich da nicht alleine sitze“. Und: „Er hat bis jetzt schon sehr viel ermöglicht.“

„Ich halte den Kandidaten für richtig gefährlich“

Auch Moderator Günther Jauch rechnet Lukas Gotter hohe Chancen auf den Millionen-Gewinn aus.

„Das hatten wir lang nicht mehr, dass jemand so weit gekommen ist, gleichzeitig noch die Joker hat und so einen unbelasteten Eindruck macht. Ich halte den Kandidaten für richtig gefährlich“, so der 63-Jährige gegenüber RTL.

Dass Gotter einen Großteil seines möglichen Gewinns spenden möchte, ist für Jauch eine „mehr als noble Einstellung“ – und eine gute Herangehensweise: „Man geht mit Gottvertrauen in die Sache rein und wenn er Hilfe von oben erhält, dann soll es eben so sein und wenn nicht, dann eben nicht. Insofern hat er gute Chancen.“

Ob der Pastor aus Halle tatsächlich die Zwei-Millionen-Frage erreicht und dann auch noch beantworten kann – das kannst du am Dienstag ab 20.15 Uhr beim „Wer wird Millionär?“-Zocker-Special auf RTL sehen.