„Wer wird Millionär?”-Zuschauer sind auf 180 – „Bitte auf den Mond schießen“

Es ist wieder Zeit für das „Zocker Special“ bei „Wer wird Millionär?„. Am Dienstagabend (4. Oktober) im Ratestuhl sitzt Kandidat Jörg. Der RTL-Teilnehmer hat große Pläne, was er mit dem Geld anstellen will, sollte er bei Günther Jauch erfolgreich sein.

Damit der Traum von der großen Fußballreise ins Ausland in in Erfüllung gehen kann, gilt es zunächst die 125.000-Euro-Frage zu beantworten. Und während Jörg Riehemann bei „Wer wird Millonär?“ so langsam ins Schwitzen kommt, flippen die Zuschauer auf Twitter aus.

„Wer wird Millionär?“: DIESE Frage sorgt für Kopfzerbrechen

Die Frage, die für viel Gesprächsstoff sorgt, lautet: „Welches Datum erhielt nach einer Auswertung von über 300 Millionen Fakten den Titel ‚Langweiligster Tag des 20. Jahrhunderts?'“

Und das sind die Antwortmöglichkeiten:

A) 15. April 1912

B) 11. April 1954

C) 20. Juli 1969

D) 9. November 1989

Das Zahlen-Wirrwarr sorgt bei Jörg für Verwirrung. Ein guter Grund, einen Joker einzusetzen und auf eine Antwort aus dem Publikum zu hoffen. Blöd nur, wenn die Antwort leider alles andere als hilfreich ist.

„Wer wird Millionär?“: RTL-Zuschauer flippen aus

Der Kandidat aus dem Publikum erklärt seinen Lösungsvorschlag umständlich, bis er schließlich vorschlägt „C) 20. Juli 1969“. Jörg sieht nach dieser Antwort verwirrter aus als vorher und setzt sicherheitshalber noch einen zweiten Joker ein. Zum Glück, denn damit fällt Antwort C weg.

„Wer wird Millionär?“-Moderator Günther Jauch macht es seinen Kandidaten auch beim RTL-„Zocker-Special“ nicht einfach. Foto: RTL

Die Zuschauer auf Twitter reagieren währenddessen genervt, denn für viele liegt die Antwort auf der Hand.

„Mondlandung, Juli 1969!“

„20 Juli 1969 nix passiert. Da glaubt wohl jemand nicht an die Mondlandung“

„Wieder ohne plan einer aufgestanden. Schade für den Kandidaten.“

„Bitte den Herrn im Publikum auf den Mond schießen.“

„Gerade sehr schön falsch hergeleitet bei ‚Wer wird Millionär?‘ Leider die Mondlandung 1969 vergessen.“

„Hallo? 20.7.1969 war man mal ein bisschen auf dem Mond.“

„Nicht aufstehen, wenn man es nicht weiß! 1969 war Mondladung.“

„Er wollte halt gerne mal ins Fernsehen. Ich werde es nie verstehen, warum man dort aufsteht ohne jeden Plan.“

Mehr Promi- und TV-News:

Die Zuschauer haben recht. Am 20. Juli 1969 sah die ganze Welt bei der Mondlandung zu. Am 11. April 1954 passierte hingegen absolut nichts Spannendes. Zumindest, wenn man nach der Studie von Tunstall-Pedoe geht. Der fand mit der Hilfe der Suchmaschine „True Knowledge“ eben das herausfand. Journalisten bestätigten mit ihren Recherchen das Ergebnis der Datenbank.

Hier erfährst du, welches Familiengeheimnis Günther Jauch bei „Wer wird Millionär?“ öffentlich machte.