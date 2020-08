„Wer wird Millionär?“ (RTL): Auf DIESE Veränderungen müssen sich Zuschauer jetzt einstellen

Große Freude für alle „Wer wird Millionär?“-Fans: Die beliebte Quizshow geht endlich weiter. Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Kultshow für einige Zeit aussetzen.

Nun scheinen sich die Produzenten aber auf neue Regelungen geeinigt zu haben, die den Hygienevorschriften entsprechen, sodass „Wer wird Millionär?“ wieder stattfinden kann.

„Wer wird Millionär?“ meldet sich aus der Sommerpause zurück

Die Sommerpause von „Wer wird Millionär?“ gehört der Vergangenheit an. Am Montagabend meldet sich Günther Jauch endlich zurück und gibt neuen Kandidaten die Möglichkeit, bis zu eine Million Euro zu gewinnen.

Die Quizshow startet in die 46. Staffel. Vorerst sind rund 105 Zuschauer im Studio in Köln erlaubt, wie „Bild“ berichtet. Ein großer Fortschritt für RTL, da der Sender im April kurzfristig umdisponieren musste.

-------------

Das ist „Wer wird Millionär?“:

„Wer wird Millionär?“ ist eine Quizshow

Die Sendung wird seit dem 3. September 1999 bei RTL ausgestrahlt

Das Konzept der Show basiert auf dem britischen Vorgänger „Who Wants to Be a Millionaire?“

In der Quizshow bekommen die Teilnehmer eine Reihenfolge aus vier Gliedern, die sie in Sekundenschnelle zusammensetzen müssen. Der schnellste Kandidat hat anschließend die Chance im Einzel-Quiz bis zu eine Million Euro zu gewinnen

Moderiert wird die Sendung von Günther Jauch

-------------

DAS verändert sich bei „Wer wird Millionär?“

Seit dem 20. August sollen die Dreharbeiten wieder in vollem Gange sein. Die Zuschauer dürfen in den Gruppen zusammensitzen, in denen sie angereist sind. Zu ihren fremden Sitznachbarn müssen sie jedoch den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand halten.

Seit dem 20. August wird die beliebte Quizshow wieder produziert – unter den nötigen Hygienevorschriften. Foto: TVNOW

Die ehemaligen Millionäre sind hingegen nicht mehr im Studio zu Gast. Damit entfallen auch der neu eingeführte „Millionärsjoker“ sowie die Option, die eigene Begleitperson zu fragen.

-------------

-------------

Corona-Pandemie beeinträchtigt auch RTL-Kultshow

Zuvor wurde die Teilnehmeranzahl von acht auf sechs reduziert. In den neuen Folgen sollen aber wieder acht Kandidaten die Möglichkeit haben, über Nacht Millionär zu werden.

In der Quizshow soll sich also langsam wieder alles in Richtung Normalität verändern.