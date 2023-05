„Wer wird Millionär“: Pikantes Geständnis! DAS hat Günther Jauch mitgehen lassen

Am Montagabend (29. Mai) sorgten nicht nur die Fragen bei „Wer wird Millionär?“ für einen „Aha“-Moment bei den Zuschauern. Ausgerechnet Moderator Günther Jauch überrascht das Publikum mit einer pikanten Beichte. Damit hätte wohl keiner gerechnet.

Es wird wieder gezockt bei RTL! Nach einer längeren Pause geht „Wer wird Millionär?“ mit einem Überraschungs-Special an den Start. Bei der Kandidatin und Rewe-Marktleiterin Jennifer Kattwinkel fühlt sich Moderator Günther Jauch anscheinend besonders wohl und plaudert prompt aus dem Nähkästchen.

„Wer wird Millionär“-Moderator Günther Jauch ein Langfinger?

Wer kennt das nicht? Man hetzt durch den Supermarkt, ist gestresst und ehe man sich versieht, lässt man ausversehen eine Packung Nudeln oder die Äpfel mitgehen. Sowas passiert auch, wenn man Günther Jauch heißt. Der Moderator setzt sogar noch einen drauf und erzählt von seinem unbeabsichtigten Diebstahl.

„Was ich auch schonmal gemacht habe…“, beginnt Günther Jauch sein Geständnis vor laufender Kamera. „Es gibt ja diese kleinen Plastikkörbe, in die man seine Einkäufe reintun kann. Und den habe ich mal, weil ich keine Tüte kaufen wollte, mit nach Hause genommen“, so der RTL-Star. Bitte was?

Günther Jauch bringt Korb zurück

Doch wie es sich gehört, brachte der Moderator den entwendeten Einkaufskorb bei seinem nächsten Besuch wieder in die Filiale zurück. Die Kandidatin entgegnet bloß kopfschüttelnd: „Ich glaube, das ganz Köln Einkaufkörbe von uns zu Hause hat.“ Das dürfte Günther Jauch dann doch beruhigen.

