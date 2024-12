„Wer wird Millionär?“: Zuschauer gehen auf die Barrikaden – „Schalte mit Absicht um“

Auch in diesem Jahr findet im Rahmen des RTL-Spendenmarathon ein Prominenten-Special von „Wer wird Millionär?“ statt. Im ersten Teil treten Komikerin Cindy aus Mahrzahn alias Ilka Bessin (52), Comedian Ralf Schmitz (49) und „Tagesthemen“-Moderator Ingo Zamperoni (50) und Rapper Bushido (46) an, um eine Million Euro zu erspielen. Letzterer hat in der Vergangenheit bereits mehrmals für negative Schlagzeilen gesorgt.

„Wer wird Millionär?“ – Umstrittener Rapper zu Gast bei Günther Jauch

Bushidos frühere Verbindungen zur organisierten Kriminalität sowie seine umstrittenen Liedtexte sorgten in der Vergangenheit immer wieder für Diskussionen. In seinem 2007 erschienenen Lied „Zeiten ändern sich“ erwähnt er sogar Günther Jauch und das Format „Wer wird Millionär?“. Im Lied heißt es „Scheiß auf Günther Jauch, ich hab die Million schon geknackt“.

Mittlerweile zeigt sich Bushido vermehrt mit seiner Familie, hat einen Imagewandel durchgemacht. Sogar eine Dokumentation über sein Leben lief bei dem RTL-Streamingdienst RTL+. Daher ist es keine große Überraschung, dass er nun auch bei „Wer wird Millionär?“ mitmacht. Das gefällt allerdings nicht allen Fans der Sendung.

„Wer wird Millionär?“: Zuschauer gehen auf die Barrikaden

Auf dem offiziellen Instagram-Account von „Wer wird Millionär?“ spalten sich die Meinungen. Während die Einen „nur wegen Bushido einschalten“, ist dies für andere ein Grund, die RTL-Show gar nicht erst zu gucken.

Einige Zuschauer machen ihrem Ärger unter dem Instagram-Beitrag Luft:

„Ne oder? Wenn Bushido dran ist, schalte ich mit Absicht um.“

„Seit wann bietet RTL Verbrechern eine Plattform? geht gar nicht.“

„Bushido? Ernst jetzt? Wer da nicht abschaltet… Schade, die anderen Gäste hätte ich mir ansonsten gern gegeben.“

Den ersten Teil des RTL-Formats „Wer wird Millionär?“ gibt es im direkten Anschluss an die Eröffnung des „RTL-Spendenmarathons“ zu sehen. Der zweite Teil wird am selben Tag, jedoch zu einem späteren Zeitpunkt (22.30 Uhr), über die Bildschirme laufen. Zwischen den zwei Ausgaben schaltet der Sender zu Moderator Wolfram Kons, der zusammen mit einigen anderen Prominenten die Hilfsprojekte des „RTL-Spendenmarathons“ vorstellt.

Seit dem ersten Prominenten-Special von „Wer wird Millionär?“ konnten übrigens erst drei Personen die Million gewinnen: Oliver Pocher, Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger. Ob sich das nun ändert? Das könnt ihr am 21. November ab 20.15 Uhr auf RTL sehen.