„Wer wird Millionär“-Kandidat pampt Jauch an – RTL greift sofort ein

Normalerweise sind die Kandidatinnen und Kandidaten von „Wer wird Millionär?“ stets extrem froh und erleichtert, wenn sie es auf den Ratestuhl gegenüber von RTL-Quizmaster Günther Jauch geschafft haben. Anders jedoch ein Kandidat, der so gar nicht begeistert vom Service in der RTL-Show war.

So bemängelte Dr. Sebastian Körner direkt mal, dass es ihm auf den hinteren Plätzen an Wasser gefehlt habe. „Sie sind 39 Jahre alt“, fragte Günther Jauch zunächst ganz normal. „Ja“, antwortete der „Wer wird Millionär?“-Kandidat, und fügte direkt an: „Und durstig.“

„Wer wird Millionär?“-Kandidat pampt Günther Jauch an

Also erst mal einen großen Schluck aus dem Wasserglas, um dann weiter zu ledern: „Wir haben da nichts zu trinken. Das muss geändert werden.“ Da war selbst der erfahrene Günther Jauch dezent perplex. „Wo haben Sie nichts zu trinken?“, fragte der 66-Jährige perplex.

„Wozu wollen Sie da was trinken?“, fragte Jauch weiter. „Sie müssen ja nichts tun“, witzelte der Moderator. Das wollte Dr. Sebastian Körner so nicht stehen lassen. „Das denken Sie“, erwiderte der 39-Jährige. Er würde ja die ganze Zeit mitraten, zudem stünden ja auch die Auswahlfragen an. Da gab sich auch Jauch geschlagen. „Trinken Sie wie ein Pferd, herzlich gerne“, witzelte der Moderator. Und auch RTL nahm sich die Worte des Kandidaten sofort zu Herzen. „Wir sind für Feedback immer sehr dankbar“, schrieb der Sender bei RTL.

Ob es bei der nächsten Ausgabe aber Wasser für die Kandidatinnen und Kandidaten geben wird, wird sich zeigen. Dr. Sebastian Körner schien der Wasserentzug jedenfalls nicht allzu sehr geschadet zu haben. Er stand am Ende der Sendung vor der 32.000-Euro-Frage. Am Montagabend (27. März 2023) geht es für den Mediziner um 20.15 Uhr bei RTL oder im Stream bei RTL Plus weiter. Zur Not kann er sich ja ein Fläschchen Wasser mitnehmen.