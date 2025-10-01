„Wer wird Millionär?“-Kandidat zeigt Reue: „Hätte vielleicht aussteigen sollen“

Bei „Wer wird Millionär?“ geht es mal wieder um alles oder nichts – und das im XXL-Format. In der großen Drei-Millionen-Euro-Woche können die Kandidaten so richtig abräumen.

Einer, der sich den Traum vom ganz großen Geld erfüllen will, ist Kandidat Marc. Und tatsächlich: Am Anfang spielt er sich Frage für Frage nach oben, bis ausgerechnet der Fußball, sonst eher ein Lieblingsgebiet vieler, ihm zum Verhängnis wird.

„Wer wird Millionär?“-Kandidat muss auf Joker setzen

Die alles entscheidende Frage für Marc an der 125.000-Euro-Grenze lautet: „Welches ist – aus Sicht des Siegerteams – das häufigste Endergebnis bei den bisherigen Fußball-WM-Finals der Männer?“

A: 1:0, B: 2:1, C: 3:1 oder D: 4:2.

„Super Frage“, kommentiert Moderator Günther Jauch. Für Marc dagegen ist es der blanke Horror. Denn Fußball schaut er nie, also ist die Ratlosigkeit groß. Er setzt zunächst auf seinen Zusatzjoker. Doch das Publikum zeigt sich verhalten.

„Wer wird Millionär?“-Kandidat verzockt sich

Erst nach erneutem guten Zureden Jauchs meldet sich ein Mann aus Erfurt: Er habe „viel Fußball geschaut“ und tippt auf Antwort B: 2:1. Immerhin ist er „zu 50 Prozent“ sicher. Marc nimmt es mit Humor: „Ist immerhin was.“ Sicherheitshalber zieht er aber noch den 50:50-Joker und entscheidet sich schließlich für Antwort B.

Doch Jauch hakt nochmal nach: Will Marc nicht lieber aussteigen? Der bleibt allerdings entschlossen. Ein fataler Fehler. Denn korrekt wäre tatsächlich Antwort D gewesen: 4:2!„Das ist jetzt tragisch“, kommentiert Jauch das bittere Aus. Und auch Marc kann nur enttäuscht feststellen: „Ich hätte vielleicht aussteigen sollen.“

In der Drei-Millionen-Euro-Woche von „Wer wird Millionär?“ sitzen an drei Abenden Kandidaten auf dem Quizstuhl und kämpfen um den Einzug in die finale Show. Die Vorentscheide laufen an den drei aufeinanderfolgenden Abenden vom 6. Oktober 2025 bis zum 8. Oktober 2025. Die Endrunde wird am 9. Oktober 2025 im Free-TV präsentiert. Vorab sind die Folgen in der RTL+-Mediathek abrufbar.